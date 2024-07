Saks: poliitiline õhkkond USA-s muutub väga ebastabiilseks

Rainer Saks (Parempoolsed) ütles pühapäeva varahommikul, et ta ei taha sündmuse kohta veel väga sügavaid järeldusi teha. "Me ei tea täpselt tulistaja motiivi ja tausta. Teame seda, et ta on tapetud ja et ekspresident Trump ei saanud tõsisemalt viga," sõnas ta. "Ameerikas on tulistamisega seotud vägivald väga levinud. Selles mõttes potentsiaalseid kandidaate on hästi palju. Kindlasti hästi Ameerika presidendikampaaniale, poliitikale tervikuna, see sündmus ei mõju. Selles võib olla kindel."

Saksa hinnangul toob sündmus kaasa polariseerumise tugevnemise ühiskonnas.

"Ma arvan, et mida see sündmus kaasa toob, on selgelt polariseerumise tugevnemine ühiskonnas ja väga tugevad emotsioonid. Selle tõttu selline tõsine poliitiline debatt kindlasti vähemalt esialgu lühemas plaanis taandub," lausus Saks.

"Me teame, et kogu Ameerika meedia sööstab seda sündmust lahkama absoluutselt iga nurga alt, mis vähegi on võimalik ette kujutada ja mingisugust väga ratsionaalset käsitlust, selle kohta ma ei ootaks, mistõttu tekib tohutult palju erinevaid vandenõusid ja igasuguseid muid teooriaid, millega Ameerika meedia üritab endale tähelepanu saada," rääkis Saks.

Saks arvas, et rünnaku tagajärjel muutub poliitiline õhkkond USA-s väga ebastabiilseks. "Poliitiline õhkkond riigis või üldine õhustik muutub nüüd vähemalt mõneks ajaks täiesti labiilseks, kus siis ratsionaalne käsitlus ei pruugi lõpuks üldse esile jääda." Ta lisas, et väga palju sõltub ka sellest, mida Trump ise toimunu kohta ütleb.

"President Biden on temaga [Trumpiga] suhelnud ja ma usun, et Biden ei torma seda sündmust kuidagi ära kasutama," sõnas Saks. "Olen täiesti kindel, et vabariiklaste puhul näeme ka nüüd niisugust väga-väga emotsionaalset reageeringut lähemal ajal. Ma ei hakka ennustama, et mis nüüd konkreetselt sündmustena võiks juhtuda, aga väga emotsionaalseks see õhustik ja olustik nüüd Ameerikas lähemateks nädalateks kindlasti kujuneb."

Saks rääkis, et kandidaatide turvamine on USA eriteenistuse jaoks alati raske ülesanne, kuna tegemist on avalike üritustega. "Praegu nägime, et nad suutsid reageerida ja kõige hullema ära hoida. /…/ Kõige raskem on tegeleda sellise üksiku hulluga, kes planeerib midagi omaette, omapäi, kellegagi ei suhtle. Selle vastu ju tegelikult ei ole võimalik preventiivselt mitte midagi ette võtta."

Mihkelson: Trumpil on nüüd Bideni ees selge eelis

"On päris ilmne, et see saab olema väga kaaluka ja otsustava mõjuga ennekõike presidendivalimistele," kommenteeris Trumpi mõrvakatset riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (RE). "Ma arvan, et me näeme selle kujunenud olukorra dramaatilist iseloomu just alates homsest, kui koguneb vabariiklaste kongress, kes peaks ära määrama presidendikandidaadi ja asepresidendi. Ma arvan, et järgmised kolm-neli päeva, mis see kongress koos on, on keskendunud just nimelt läbi selle sündmuse."

Mihkelsoni hinnangul annab sündmus Trumpile valimistel selge eelise.

"Me teame ju tegelikult viimastest päevadest ja võib-olla ka viimastest nädalatest seda, kuivõrd suur segadus valitseb demokraatide seas ja ennekõike läbi selle, et president Joe Biden on nii avalikul debatil kui ka hiljem, kasvõi NATO tippkohtumise raames, näidanud üles, et ta on presidendiametis nõrk," ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et on palju räägitud sellest, kas Joe Biden suudab tervise tõttu järgmised neli aastat president olla ning et erinevus Trumpi ja Bideni vahel oli juba varasemalt ilmne.

"See sündmus – tulistamine, Trumpi pääsemine, tema märtriks kujunemine selles situatsioonis – loomulikult annab talle selge eelise ja ma võin mõnes mõttes ühtida selle arvamusega, et Trumpil on pärast tänast sündmust selge eelis Bideni ees," sõnas Mihkelson.