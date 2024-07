Salateenistus eitab väiteid Trumpi täiendava turvamise keeldumisest

Salateenistuse pressiesindaja Anthony Guglielmi ütles sotsiaalmeedias, et sellised väited on absoluutselt valed, lisades, et teenistus hoopis lisas täiendavaid kaitseressursse ning tehnoloogiat ja muid võimekusi vastavuses kampaaniaürituste ringsõitude kava suurenenud tempoga.

Salateenistuse juht Kimberly Cheatle, kes on ametis olnud septembrist 2022, astub 22. juulil aga Trumpi mõrvakatse tõttu Kongressi järelevalvekomitee ette.

"Ameeriklased nõuavad vastuseid president Trumpi mõrvakatse kohta," teatas komitee pühapäeval.

FBI eriagent Kevin Rojek ütles pressikonverentsil, et on üllatav, et tulistaja suutis avada tule Trumpi pihta enne kui ta maha lasti.

USA salateenistuse peamine ülesanne on turvata lisaks ametisolevale presidendile endisi presidente. Salateenistuses on üle 7000 töötaja.