USA salateenistuse juht lahkus Trumpi atentaadi pärast ametist

USA salateenistuse juht Kimberly Cheatle lahkus ametist seoses vabariiklaste presidendikandidaadi Donald Trumpi tulistamisega, teatab The Telegraph.

Alates 2022. aasta augustist salateenistust juhtinud Cheatle on sattunud pärast Trumpi atentaati 13. juulil surve alla ametist lahkumiseks.

"Ma võtan täieliku vastutuse turvanõrkuse eest," ütles ta The Telegraphi andmetel kirjas oma töötajatele. "Hiljutiste sündmuste valguses olen teinud raske südamega keerulise otsuse astuda direktoriametist tagasi," teatas ta.

USA president Joe Biden kinnitas Cheatle'i ametist lahkumist, tänades teda pressiteate vahendusel pikaaegse avaliku teenistuse eest.

"Ta on isetult pühendunud ja riskinud oma eluga, et kaitsta meie rahvast kogu oma karjääri vältel USA salateenistuses," ütles president.

Biden lisas, et nimetab peagi teenistusele uue juhi ning kinnitas, et ootab jätkuvalt sõltumatu uurimise tulemusi selle kohta, mis läks valesti, et kurjategijal oli kampaaniaüritusel võimalik Donald Trumpi tulistada.

USA esindajatekoja vabariiklasest esimees Mike Johnson ütles vahetult pärast teateid Cheatle'i lahkumise kohta, et ta oleks pidanud seda juba ammu tegema.

"Ta oleks pidanud seda tegema vähemalt nädal aega tagasi," sõnas Johnson pressikonverentsil, kuid lisas, et on rõõmustav, et Cheatle lõpuks nii vabariiklaste kui ka demokraatide üleskutseid kuulda võttis.

Selle nädala esmaspäeval möönis Cheatle, et tema juhitud ametkond kukkus läbi ülesandes tõkestada atentaat vabariiklasest endise presidendi Donald Trumpi vastu.

"Endise presidendi Donald Trumpi mõrvakatse 13. juulil on salateenistuse kõige märkimisväärsem tööalane läbikukkumine aastakümnete jooksul," sõnas ta.

Pennsylvanias Butleris toimunud kampaaniamiitingul avas 20-aastane Thomas Matthew Crooks Trumpi pihta tule, haavates teda ja tappes ühe miitingul osaleja. Hukkunu oli 50-aastane tuletõrjuja Corey Comperatore, kes kaitses enda kehaga oma peret. Lisaks sai haavata veel kaks inimest.

Crooksi lasi maha salateenistuse snaiper 26 sekundit pärast esimest lasku kokku kaheksast.