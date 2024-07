ERR Washingtonis: tulistaja motiivi pole endiselt välja öeldud

See, et tulistaja suutis, kuigi napilt, tabada Donald Trumpi rohkem kui 100 meetri kauguselt, tekitab spekulatsioone, kuid ameeriklastele on omane oskus relvadega ümber käia. Mis oli aga tulistaja motiiv, pole siiani selge, ütles ERR-i USA korrespondent Laura Kalam.

20-aastane Thomas Matthew Crooks haavas kampaaniaüritusel Pennsylvanias laval olnud USA vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi, tulistades teda rohkem kui 100 meetri kauguselt. Kalam märkis, et kuigi selle üle spekuleeritakse palju, kuidas ta suutis nii kaugelt nii täpselt lasta, peab arvesse võtma, et USA-s pole tavapäratu, et inimesed oskavad relvadega ümber käia.

"Ja tulistajal olevat olnud ka T-särk, kus oli logo viitega ühele YouTube`i kanalile, mis on pühendunud videotele relvadest ja lõhkeainetest. Aga mis hooldekodus koka abilisena töötanud Crooksil motiiviks võis olla, ei ole FBI veel öelnud," lausus Kalam.

Juba esmaspäeval algab Milwaukees aga vabariiklaste kongress ning Trump kavatseb sinna vaatamata juhtunule minna. Kongressi korraldajad on öelnud, et konverentsikeskus, kus kongress toimub, saab järgmise mõne päeva jooksul olema kõige turvatum paik kogu riigis. Samas on Trumpi kampaaniameeskonnal praegu palutud jääda kodukontorisse ning kampaania peamajja saavad nad naasta siis, kui tehtud on ohuhinnang, ütles Kalam.