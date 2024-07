Mõrvakatse üle elanud Trump saabus Milwaukeesse vabariiklaste kongressile

Olulised sündmused 15. juulil:

Trump saabus Milwaukeesse vabariiklaste kongressile

USA endine president Donald Trump maandus pühapäeval lennukiga Milwaukees, kus toimub vabariiklaste kongress, teatas Eric Trump.

Ekspresident oli vaid 24 tundi enne seda üle elanud atentaadikatse.

Trump peab sel nädalal ka kongressil kõne. Trump ütles väljaandele Washington Examiner, et kirjutas kõne pärast mõrvakatset täielikult ümber, vahendas Fox News.

Trump plaanis varem kritiseerida Joe Bideni administratsiooni poliitikat. Tema uue kõne eesmärk on riik uuesti ühendada.

"See on võimalus tuua kokku kogu riik, isegi kogu maailm. Kõne saab olema teistsugune, kui see oleks olnud paar päeva tagasi," rääkis Trump.

Trumpi mõrvakatse käigus surma saanud pealtvaataja oli tuletõrjuja

Pennsylvania kampaaniaüritusel Donald Trumpile korraldatud atentaadi käigus surma saanud pealtvaataja oli 50-aastane tuletõrjuja ja kahe lapse isa Corey Comperatore," ütles pühapäeval osariigikuberner Josh Shapiro ajakirjanikele.

"Ma just rääkisin tema naise ja tema kahe tütrega," sõnas kuberner.

Shapiro andmetel oli ohver entusiastlik Trumpi toetaja, kes armastas oma kogukonda ja eriti oma perekonda.

FBI hinnangul võis Trumpi tulistamine olla siseterrorism

Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas pühapäeval, et Donald Trumpi mõrvakatset uuritakse lisaks potentsiaalse siseriikliku terrorirünnakuna.

FBI lisas, et esialgsetel andmetel tegutses tulistaja üksi ja tal polnud teadaolevat ideoloogiat.

"Me uurime seda kui mõrvakatset, kuid käsitleme seda ka kui potentsiaalset siseriiklikku terroriakti," ütles FBI terrorismivastase võitluse osakonna abidirektor Robert Wells ajakirjanikele.

FBI Pittsburghi osakonna juhataja Kevin Rojeki sõnul viitab esialgne uurimine, et kahtlustatav tegutses üksi.

"Esialgsetel andmetel tegutses tulistaja üksi ja tal polnud teadaolevat ideoloogiat," sõnas Rojek.

Trumpi mõrvakatses kasutatud relv oli eriagendi sõnul poolautomaatrelv, mis osteti seaduslikult.

"Võimud usuvad, et poolautomaatse relva ostis tulistaja isa, kuid ei tea veel, kuidas ta relvale ligi pääses või kas ta võttis selle ilma isa teadmata," rääkis Rojek.