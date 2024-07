Keskkriminaalpolitseid hakkab juhtima Leho Laur

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitševi sõnul rääkisid Leho Lauri kasuks nii tema juhtimisvõime kui ka pikk kogemus ja head tulemused erinevates kriminaalpolitsei töö valdkondades.

"Leho Laur on kriminaalpolitseinike endi seast kasvanud tugev liider ja tal on meeskonna toetus. Aastate jooksul on ta töötanud nii narko- kui ka organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning viimastel aastatel edukalt eest vedanud politsei tööd valgekraelise kuritegevuse tõkestamiseks. Samuti on tal kogemus arenduse poolelt. Tema väärtused ja kogemused kokku annavad parimad eeldused õnnestuda nii KKP juhi kui ka PPA tippjuhtkonna liikmena," ütles Belitšev.

Leho Laur seab enda prioriteediks võitluse valgekraelise kuritegevusega, mille osakaal nii Eestis kui ka maailmas tema sõnul tõuseb.

Keskkriminaalpolitsei eelmine juht Oskar Gross lahkus juuni lõpus ametist perekondlikel põhjustel.

Leho Laur on lõpetanud Tartu Ülikooli õiguse eriala ning tal on käsil magistriõpinguid TalTechi majandusteaduskonnas. Politseitööd alustas Laur 27 aastat tagasi ning ta on töötanud erinevatel ametikohtadel kriminaalpolitseis, valdavalt narko- ja organiseeritud kuritegude uurimisel. Alates 2018. aastast juhtis Laur KKP majanduskuritegude bürood.