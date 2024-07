Küberturbefirma viirusetõrje uuendus tekitas maailma lennuliikluses kaose

Globaalne IT-katkestus tegi reedel laastamistööd üleilmsetes arvutisüsteemides, peatades lende USA-s, telesaateid Ühendkuningriigis ja mõjutades telekomiteenuseid Austraalias.

Ilmselt küberturbefirma põhjustatud häirete tõttu tühistasid lende paljud lennufirmad kogu maailmas. Probleemid puudutasid lennundussektorit USA-s, Saksamaal, Hispaanias, Hollandis, Indias, Hongkongis, Austraalias ja mujal. Häiretest teatas Briti suurim raudteefirma Govia Thameslink Railway (GTR).

Austraalia küberturbekoordinaatori hinnangul on katkestus seotud tehnilise probleemiga kolmanda osapoole tarkvaraplatvormil, mida mõjutatud ettevõtted kasutavad.

Probleemi keskmes on ilmselt USA küberturbefirma CrowdStrike vigane viirusetõrje uuendus, mis on mõjutanud muu hulgas meediat, IT-ettevõtteid, panku ja lennuliiklust.

Vigane uuendus võeti kasutusele kogu maailmas ja see on takistanud paljudel ettevõtetel oma arvuteid kasutada. Häire mõjutas ka näiteks uudisteagentuuri STT tegevust Soomes reede hommikul ja varahommikul.

USA tehnoloogiahiiglane Microsoft teatas, et rakendab pärast teenusekatkestusi "leevendusmeetmeid".

Lõuna-Austraalia ülikooli küberturbe teadur Jill Slay prognoosis, et katkestuste üleilmne mõju saab olema "tohutu".

Küberturbeekspert: Windowsi masinad hakkasid end lõputult taaskäivitama

ERR-ile juhtunut selgitanud küberturbeekspert Aare Reintam tõdes, et olukord on tõesti kriitiline.

"Maailmas on üks suur küberturbeettevõte nimega Growd Strike. Mis nad siis tegid? Oli niisugune olukord, kus nad tegid öösel väidetavalt ühe uuenduse. Kui Windowsi masinates üks süsteem muudab Windowsi alusseadmeid ehk parameetreid, siis Windosi masin läheb inglise keeles väljendudes infinity loopi ehk siis hakkab ennast kogu aeg taaskäivitama ja masin muutub kasutuskõlbmatuks. Hetkel niisugune olukord juhtuski, kus siis Windowsi masinad hakkasid ennast taaskäivitama ja eks nad selle läbi on kasutamatud," selgitas Reintam.

Kaua selline probleem kesta võib, on Reintami sõnul raske öelda. Ta lisas, et ilmselt enamik kasutajaid on lahenduse leidnud läbi selle, et on arvutitel pluginad maha võtnud ja siis Windows jätkab oma korrapärast tööd.

"Aga arvestades mastaape, siis kui sul on kümned tuhanded masinad, mis vajavad niisugust käitumismustrit, siis see on väga aeganõudev töö. Probleem on kaunis suur. Väga paljud IT-inimesed näevad praegu kurja vaeva, et sellele lahendust leida ja ära parandada."

Ajakirjaniku küsimusele, kas niisuguse probleemi tekkimist ette näha ei osatud, vastas Reintam, et tegelikult kunagi ei teagi, kuidas operatsioonisüsteemid niisuguste uuenduste puhul käituvad.

"See on tänapäeva elu. See on infoühiskond, kus me sõltume nii palju IT-tehnoloogiast ja kui üks maailmas enim kasutatav tarkvara hakkab tõrkuma, siis me kõik näeme ja tunneme selle mõju oma igapäevases elus," võttis Reintam juhtumi kokku.