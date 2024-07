Minsk: Berliiniga peetakse surmamõistetud sakslase üle konsultatsioone

"Valgevene pool on pakkunud välja konkreetsed lahendused. Kahe maa välisministeeriumid peavad sellel teemal konsultatsioone," ütles ministeeriumi kõneisik Anatoli Glaz.

Valgevene inimõiguste organisatsioon Viasna teatas reedel oma allikatele toetudes, et Saksa kodakondsusega Rico Krieger, keda süüdistati muu hulgas terrorismis, mõisteti Valgevenes surma.

Saksa välisministeerium kinnitas reedel, et Saksamaa kodanik mõisteti Valgevenes surma ning et Saksa võimud on Minskiga tihedas suhtluses. Surmamõistetu nime välisministeerium ei öelnud.

Kohtuprotsess toimus suletud uste taga. Valgevene riigimeedia ei ole juhtumi kohta midagi teatanud.

LinkedIni profiili kohaselt, mis Viasna sõnul kuulus Kriegerile, töötas ta päästetöötajana Saksa Punases Ristis ja relvastatud valvurina USA saatkonnas Berliinis.

Allikas Saksa välisministeeriumist ütles reedel AFP-le, et ministeerium ja Saksa saatkond Minskis osutavad kõnealusele isikule konsulaarteenuseid ja esitavad tema nimel Valgevene võimudele jõulisi taotlusi.

Allikas lisas, et surmanuhtlus on julm ja ebainimlik karistus, millele Saksamaa on igas vormis vastu.

Valgevene on teadaolevalt hukanud umbes 400 inimest alates iseseisvumisest 1991. aastal, teatab inimõigusorganisatsioon Amnesty International. Välismaalasi hukatakse aga harva.