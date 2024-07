Riigikogu komisjonid kuulavad uusi ministrikandidaate

Vältimaks varem ette tulnud üllatusi ministripersoonidega on veel enne uue valitsuse ametisse astumist töösse läinud plaan saata ministrikandidaadid riigikogu valdkondliku komisjoni ette kuulamisele.

Uues, veel allkirjastamata koalitsioonilepingus on muu hulgas lubadus algatada tava, et uue ametisse astuva ministri kuulab eelnevalt ära riigikogu valdkonna komisjon, et saada ülevaade tema poliitilistest vaadetest ja valdkondlikest plaanidest. Koalitsioonilepingu osapooled lubavad ka algatada arutelu sellise kuulamise korraldamiseks riigikogu täiskogu ees.

Esmaspäeva hommikul, veel enne, kui peaministrikandidaat Kristen Michal läheb riigikogult küsima volitusi valitsuse moodustamiseks, kuulavad neid ministrikandidaate, kes seni pole valitsusse kuulunud, kolm komisjoni.

Keskkonnakomisjon koguneb erakorralisele istungile kuulama kliimaministri kandidaati Yoko Alenderit (Reformierakond), majanduskomisjoni ette oodatakse majandus- ja tööstusministri kandidaati Erkki Keldot (Reformierakond) ning taristuministri kandidaati Vladimir Sveti (SDE).

Põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni ühisel erakorralisel istungil kuulatakse justiits- ja digiministri kandidaadi Liisa Pakosta (Eesti 200) visioone.

Kuulamise peab läbi tegema ka rahandusministrikandidaat Jürgen Ligi (Reformierakond).

Eeldatavasti astub uus valitsus ametisse teisipäeval pärast ametivande andmist riigikogu ees.