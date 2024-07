President nimetas Kristen Michali valitsuse ametisse

President Karis ütles valitsuse ametisse nimetamise tseremoonial, et Eesti saab suure parlamendienamusega valitsuse, kuid selline enamus annab ka erilise vastutuse.

"Pean silmas valitsuse rohkemat kahekõnet nii Eesti inimestega kui ka koalitsiooni ja opositsiooni vahel. Võimumonoloog muudab võimu vähese usaldusega nüriks ja kaugeks. Teil on nüüd võimalus see usalduskõver ülespoole seada," sõnas president.

Karis tõstis esile Kristen Michali sõnastatud eesmärgi – et ühiskonnas levinud ebakindlusest saaks kindlus – ning tõdes, et Eesti inimesed vajavad seda, et ebakindlus hajuks ja kindlustunne saaks jalad alla. Selleks tuleb valitsusel Karise sõnul inimestele ausalt enda tegemisi põhjendada.

"Eesti inimestena tahame kindlustutunde saamiseks ausaid selgitusi, mida ja miks valitsus teeb. Me tahame selget sõnumit selmet ametkondlikke õigustusi või sisepoliitiliselt lihvitud loosungeid. Siis me saame valitsuse otsustest aru. Me teame, et maksud ja inimeste omaosalus tõusevad, aga seejuures ootame valitsuselt arusaadavat põhjendust, mida saame vastu oma inimestelt kogutud suurema maksuraha eest. Senisest suurem kindlustunne, majanduslik ja julgeolekuline, seda kindlasti," rääkis Karis.

"Kuid mille puhul on oluline valitsuse aktiivne roll perspektiivi leidmisel ja selle pakkumisel? Majandus, tööstus, energeetika, kvaliteetne tööjõud, investeeringud, konkurentsivõime – nendeta pole majanduskasvu. Üheaastase riigieelarve asemel vajame suuremat tähelepanu eelarvestrateegiale ja sellest kinni pidamisele. Nii saab valitsus parandada majanduskeskkonna ettearvatust, riigivalitsemise läbipaistvust ning tõsta tööandjate ja töövõtjate majanduslikku kindlust," lisas ta.

President tõdes, et kõiges selles tuleb aga leida tasakaal julgeoleku rahastamisega, sest Venemaa agressioon Ukraina vastu on ka Eesti riigieelarvele kurnav. "Tõhus riigikaitse on kallis, aga kaitsmatus lootusetult kallim," ütles Karis.

Esmaspäeval andis riigikogu Kristen Michalile volitused valitsuse moodustamiseks ning seejärel nimetas president Karis Kadriorus uue valitsuse ametisse. Tööle asub valitsus teisipäeval pärast ametivande andmist riigikogus.