Eesti veel kõhkleb Hiina elektriautodele tollitariifide tõstmise suhtes

Kuu aega tagasi kehtestas Euroopa Komisjon Hiina elektriautodele esialgsed kõrgemad tollitariifid pärast seda, kui komisjon tuvastas, et Hiina riigitoetused annavad Hiina autotootjatele ebaausa eelise. Seni kehtinud 10-protsendilisele tariifile lisati sõltuvalt tootjast 17 kuni 38-protsendiline tariif.

Miks komisjon seda vajalikuks peab, selgitas ERR-ile välisministeeriumi väliskaubanduspoliitika ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonide osakonna lauaülem Triinu Prits.

"Euroopa Liidu elektriautode tootmisel on olemas reaalne oht jääda konkurentsis alla sellele ebaausale toetusele Hiina poolt. Kõige halvemal juhul ei jõuaks Euroopa tootmine praegusest arendusfaasist masstootmise faasi."

Eesti ei kahtle Euroopa Komisjon uurimise järeldustes, aga pole veendunud, et tariifide tõstmine on parim lahendus.

"Kui esinevad kahjulikud mõjud, on kahtlemata vaja nendega tegeleda, aga tegelemise juures meie kindlasti esimese lahendusena eelistame kahepoolseid lahendusi, läbirääkimisi. Väga oluline on kõige selle juures jääda maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglitesse ja väga hoolikalt analüüsida võimalikke tagajärgi, nii majanduslikke kui ka poliitilisi. Teatavasti ühepoolsete kaitsemeetmetega on ka võimalik oma ettevõtete, tarbijate huve kahjustada," selgitas Prits.

Praegune tariifide tõus on ajutine, sügisel peavad liikmesriigid otsustama, kas need kehtestada pikemaks ajaks.

"Väga oluline on ka, et Hiinaga on alanud läbirääkimised, mille tulemused tuleks ära oodata ja jätkub ka töö majanduslike mõjude hindamisega. Eriti oluline on koostöö Euroopa Liidu autotootjatega," sõnas Prits.

Nädala eest toimus liikmesriikide vahehääletus, kus Eesti jäi erapooletuks. Suurriigid, nagu Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Poola hääletasid samas tariifide poolt. Saksamaa, mille autotööstus sõltub paljus ekspordist Hiina turule, jäi sarnaselt Eestiga erapooletuks. Varem on Saksamaa hoiatanud, et Hiina vastab Euroopa tollidele jõuliselt ja Euroopa autotootjad kannatavad. Kuigi Eestil ei ole Saksamaaga sarnast autotööstust, ei tähenda see, et tariifidel Eestile mõju ei oleks, hoiatas Prits.

"Meil on ka olemas allhankijad, maaletoojad, autode hooldajad, tarbijad. Kõik need osapooled on seotud Euroopa Liidu ühisturuga. Alati on see, et kõik poliitilised majanduslikud meetmed või meetmete mitterakendamine, vastumeetmed võivad kaasa tuua väga raskesti ennustatavaid tagajärgi."

Eesti sooviks, et Euroopa Liit leiaks Hiinaga kuldse kesktee.

"Väga harva on äärmuslikud lahendused, kas mitte midagi tegemine või väljapressimistele järeleandmine või uste paugutamine, piltlikult öeldes – need ei ole mitte kunagi lahendused."

Kas õnnestub või mitte, aga oktoobris peavad liikmesriigid otsustama, kas tariifid jäävad kestma kauemaks.