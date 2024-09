Eesti toetab Hiina elektriautodele tollimaksu kehtestamist

Euroopa Komisjon kehtestas suvel ajutise tollimaksu Hiinas toodetud elektriautodele, et kaitsta Euroopa Liidu autotootjaid.

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo kommenteeris, et tähtis on kaitsta Euroopa siseturgu, kuid samal ajal tuleb jälgida, et ka pinged rahvusvahelises kaubanduses ei eskaleeruks.

"Euroopa Komisjoni uurimine tõestas, et Hiina kehtestatud subsiidiumid on kunstlikult toonud alla elektriautode hinnad Euroopas ja moonutavad sellega vaba konkurentsi. See pärsib Euroopa tööstust ja muudab tarbijatele uued säästlikud elektriautod kallimaks," märkis minister ja lisas, et tasakaalustava tollimaksu kehtestamisel tuleb arvestada nii Euroopa autotööstuse kui ka tarbijate huvidega.

Transpordiameti andmetel on Eestis 2024. aasta kaheksa esimese kuu seisuga ostetud 12 944 sõiduautot. Elektrisõidukite osakaal nendest on 6,4 protsenti ehk 878 sõidukit ja Hiina elektrisõidukite osakaal omakorda kõigist elektrisõidukitest 15,6 protsenti, mis tähendab 137 sõidukit.

Kui Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada lõplik tasakaalustav tollimaks, siis selle suurus võib sõltuda tootjast ning olla vahemikus 7,8 kuni 35,3 protsenti.

Tollimaksumäär sõltub sellest, mis ulatuses komisjoni uurimine tootja suhtes subsideerimist tuvastas ning sellest omakorda sõltub ka mõju tarbijatele, mis võib kaasa tuua Euroopas müüdavate elektriautode hinnatõusu.

Tollimaksu lõplik kehtestamine vajab liikmesriikide otsust. Hääletus Euroopa Komisjoni kaubanduse kaitsevahendite komitees toimub lähinädalatel.