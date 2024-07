Michal tegi peaministrina esimesed väliskõned Orpole ja Zelenskile

Michal kinnitas Volodõmõr Zelenskile, et tema valitsus jätkab igakülgset Ukraina toetamist.

"Meie ühiseks eesmärgiks on Ukraina võit. Minu valitsuskoalitsioon on andnud lubaduse, et Eesti jätkab Ukrainale sõjalise abi andmist 0,25 protsendi ulatuses meie SKT-st vähemalt aastani 2027. Panustame aktiivselt ka Ukraina ülesehitamisse ja anname muud vajalikku abi," ütles ta.

Michal ja Zelenski arutasid olukorda rindel ja liitlaste sõjalist abi Ukrainale.

"Venemaa peab saama sõnumi, et oleme Ukraina taga nii pikalt kui vaja. Seetõttu on hiljutised NATO tippkohtumise otsused olulised," ütles Michal, kelle sõnul peab jätkama jõupingutusi agressiooni hinna tõstmiseks Venemaa jaoks, tugevdades sanktsioone ja takistades nendest kõrvale hiilimist.

"Mina ja minu valitsus jätkame tööd, et aidata kaasa rahvusvaheliste lahenduste sünnile, mis lubaksid suunata Venemaa külmutatud varad Ukraina toetuseks võimalikult suures ulatuses ja võimalikult kiiresti," lisas peaminister.

Soome peaministrile Petteri Orpole tutvustas Michal enda valitsuse prioriteete ja arutas koostöövõimalusi. "Tiheda koostöö arendamine Soome ning teiste Põhjala ja Balti riikidega on minu kui peaministri üks prioriteetidest," toonitas Michal.

Ta kinnitas, et Eesti välispoliitiline kurss ei muutu. Michal rõhutas, et uue valitsuse tähtsaim eesmärk on pakkuda inimestele ja ettevõtetele kindlustunnet ning läbi selle toetada majanduskasvu ja suurt rolli mängib selles muu hulgas riigikaitse ja koostöö liitlastega. "Kaitsekoostöö Eesti ja Soome vahel on suurepärane ja selle prioriteediks peaks olema Soome laht. Samuti peame keskenduma kriitilise meretaristu ja energiajulgeoleku kaitsmisele," ütles Michal.