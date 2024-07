Analüütik: miinimumpalka teeniva inimese jaoks on iga euro arvel

Julgeolekumaksu tõttu tõstab Reformierakonna, sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 koalitsioon 22-protsendilise käibemaksu järgmisel aastal 24 protsendini. Tulumaksu ülejärgmisel aastal samamoodi aga ei tõsteta, sest lisanduval kaheprotsendilisel maksul pole tulumaksuvaba osa, leidis Äripäev.

"Tulumaks tuleb alates esimesest eurost. Nagu me oleme öelnud, tegemist ei ole ju tavalise maksutõusuga, vaid laia tähtajalise julgeolekumaksuga, mis kehtib 2028. aasta lõpuni. See tähendab seda, et kaks protsenti tuludelt või tulumaksu tuleb kõigilt tuludelt. Kui tuua näide, siis 1000 eurolt kuus on see umbes 20 eurot kuus, 10 000 eurot kuus teenivale inimesel 200 eurot kuus," selgitas peaminister Kristen Michal.

Seega hakkavad pensionärid ja väikese sissetulekuga inimesed samuti tasuma tulumaksu vähemalt 16 eurot kuus.

"Kui see maksuküüru kaotamine ka otsa tuleb, siis maksuküür, pluss see n-ö laiapõhjaline tulumaksu kaheprotsendiline mõjutab just kõige rohkem alla 1500 eurot teenivat inimest. Tulumaksu hakkavad maksma nii pesnionärid kui ka miinimumpalka teenivad inimesed kui ka näiteks need, kes käivad osakoormusega tööl, aga saavad miiinimumpalgast veel vähem ehk alla 820 euro. Kui me mõtleme, et 16 eurot võib-olla ei ole suur summa, aga selle miinimumpalka teeniva inimese jaoks on tõesti iga euro arvel, tema jaoks on see suur summa," kommenteeris LHV analüütik Triinu Tapver.

Tulumaksuvaba miinimumi arvestamisest loobumine lõhub senikehtinud tulumaksupõhimõtteid, ütles Bigbanki peaökönomist Raul Eamets.

"Kui rahandusminister ütles, et revolutsioon on see, et me kehtestame kaheprotsendilise tulumaksu ettevõtetele, siis ma ütleks, et pigem on revolutsioon see kaheprotsendiline tulumaksulisa," ütles Eamets.

"Me ei kärbi pensione, me oleme seda ka välja öelnud, et pensione me ei kärbi. Aga tulumaks ja laiapõhjaline julgeolekumaks laieneb kõigile, seda me oleme ka päevast üks öelnud," vastas Michal "Aktuaalse kaamera" küsimusele, kas valitsus taganeb lubadusest pensionite ja tulumaksuvaba miinimumi kallale mitte minna.