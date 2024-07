Izmailova: kui koalitsioon kestab 2027. aastani, siis on väga hästi

Riigikogu keskkonnakomisjon kuulas esmaspäeval toimunud erakorralisel istungil kliimaminister Yoko Alenderi visiooni. Züleyxa Izmailova sõnul ei ole uuelt koalitsioonilt kliimarindel suuri muutusi oodata.

"Kuigi Kristen Michal palus ootused madalal hoida, siis see ei tähenda seda, et, mina ja paljud teised keskkonnaprobleemidest teadlikud inimesed ei oota ega looda, et uus valitsus võtab kliima- ja keskkonnaküsimusi piisavalt tõsiselt. Kõik need otsused, mida tulevikus tehakse, peaksid olema läbimõeldud ka selles plaanis, et kliimamuutustele nendega hoogu juurde ei antaks. Yoko Alender tõesti avas oma nägemust ja saime talle ka küsimusi esitada, aga ma arvan, et üldjoontes senine poliitika jätkub," ütles Izmailova ERR-ile.

Izmailova lisas, et arvestades sõda Euroopas ja Eesti majandusnäitajaid, saab uue kliimaministri töö olema keeruline.

Tänavu kevadel heitis Eesti 200 Izmailova erakonnast välja, põhjendades seda põhikirja rikkumisega. Toona maaelukomisjonis töötanud Izmailova võttis osa keskkonnakomisjoni istungist, kus arutati tuumajaama rajamisest. Samal päeval ütles Izmailova ERR-ile, et komisjoni esimees Igor Taro (E200) ei lubanud tal keskkonnakomisjoni istungil küsimusi esitada. Nüüd on Izmailova ise keskkonnakomisjonis.

Küsimusele, milline saab olema tema ja Taro koostöö ning kas sõjakirves on maetud, vastas Izmailova, et mingit sõjakirvest ei ole olnud.

"Komisjoni töös ikkagi lähtume puhtalt professionaalsusest ja ma ei näe küll täna selles mingit probleemi, kas seal on Igor Taro või on keegi teine, et. Loomulikult, alati on parem, kui komisjoni juhib selle valdkonna inimene. Aga ma arvan, et me saame ilusti hakkama."

Izmailova ütles juunis ERR-ile, et tema tuumaenergia kasutusele võtmist ei toeta. Keskkonnakomisjonis seab Izmailova eesmärgiks tuumaenergia kasutusse võtmise kahtluse alla seadmist.

"Tänane reaalsus on see, et tegelikult me peame avalikus sektoris päris palju kärpeid tegema ja väga-väga hästi läbi mõtlema ja planeerima. Minu hinnangul on tuumajaama rajamaine väga mitmenda järgu küsimus – sellega ei peaks riik täna tegelema ja seda eelkõige majanduslikus aspektis. Ma hoian koos erakonnaga sellel teemal silma peal. See otsus, mis riigikogus läbi suruti, ei ole kuigi tugeva mandaadiga, seda oleks pidanud rohkem arutama. See ei ole prioriteet ja ma ei näe, et see on täna mõistlik investeering," ütles Izmailova.

Eluga sotsiaaldemokraatide ridades on Izmailova enda sõnul rahul, nagu ka sellega, et ta eelmisest erakonnas välja visati

"Sotsiaaldemokraatlik erakond on mind väga hästi vastu võtnud – selline tunne oli, et lõpuks olen koju jõudnud. Noorena ma olin sotside liige, küll mitte aktiivne, aga see oli ikkagi mu esimene erakond ja sain oma poliitilise kogemuse. Täna on erakond väga hästi juhitud ja erakonnas tööd väga hästi jaotatud ehk ma olen ikkagi rahul sellega, et Eesti 200 juhatus mind välja viskas.

Üks inimene, kes äsja samuti sotside ridadesse võeti ja kohe ministriks sai, oli endine Keskerakonna liige Vladimir Svet. Izmailova sõnul temale ministrikohta ei pakutud.

"Ei, minul ei ole praegu sellist ambitsiooni, et ministriportfelli haarata. Ma olen üsnagi värske riigikogu liige ja tegelikult ma ju ei saanud normaalselt tööd teha sellel ajal, kui ma Eesti 200-s olin. Ma tahan rahvalt ja oma valijatelt saadud mandaati teostada ja ma arvan, et minu aeg ministrina seisab veel alles ees," rääkis Izmailova.

Praegu ametis oleva valitsuse mandaat kehtib kuni 2027. aastani. Izmailova sõnul oleks ta pakkumise korral nõus pärast seda kliimaministri kohta kaaluma. Samas on Izmailova skeptiline praeguse koalitsiooni kestmise osas.

"See on väga ränk amet. Ma arvan, et kui mul peaks selline võimalus avanema, siis ma kindlasti kaalun seda. Selles mõttes, et kui tänane koalitsioon kestab 2027. aastani, siis on väga hästi. Me ju teame, et senimaani on Eestis ikkagi neid koalitsioone vahetatud, sest [ei tea], kuidas järgmiste parlamendivalimisteni läheb. Meil on vahepeal ka kohalikud valimised, et selles mõttes on veel pikk tee minna. Ma ise küll näen seda, kuivõrd sotsiaaldemokraadid on pühendunud täna riigitüüri juures ja loodan, et saame valitseda küll selle ajani [2027. aastani]," ütles Izmailova.