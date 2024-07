Reinsalu pani kahtluse alla Pevkuri kaitseministrina esinemise

Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab, et kuivõrd Hanno Pevkur pole andnud riigikogu ees ametivannet, ei saa ta kaitseministrina kohtumistel esineda ning kaitseministri ülesandeid peaks täitma kaitseministri esimene asendaja ehk rahandusminister Jürgen Ligi.

Opositsioonilise Isamaa esimees Urmas Reinsalu tõstatas neljapäeva hommikul sotsiaalmeedias küsimuse, kes on praegu volitusi omav Eesti kaitseminister?

"President nimetas 22. juulil ametisse 14 liikmelise valitsusse. Riigisekretäri teadaanne valitsuse ametisse astumise kohta räägib aga 23. juulist, et valitsuses on 13 liiget," tõi ta välja.

Kuigi kaitseministeeriumi kodulehel on punases kirjas, et "Hanno Pevkur on Eesti Vabariigi kaitseminister alates 23. juulist 2024", siis Pevkur pole riigikogu ees ametivannet andnud, kuna viibis sel ajal varem planeeritud kõrgetasemelisel visiidil Washingtonis, kus kohtus ka USA kaitseministri Lloyd Austiniga.

Reinsalu sõnul poleks juriidiliselt Pevkur saanud olla sel hetkel enam kaitseminister, sest eelmine valitsus oli tagasi astunud, aga ta polnud uue valitsuse ministrina riigikogu ees andnud ametivannet.

"Kellena siis Pevkur USA-s esines? Pressiteadete järgi kaitseministrina, kelle volitusi tal samas ei ole. See ei ole formalism, sellistes asjades on juriidiline selgus vältimatu tingimus. /.../ Täna külastab Eestit UK kaitseminister. Kellega ta kohtub, kas volitusi mitteomava Pevkuri või ametisse mitteastunud kaitseministri kt Ligiga?" küsis Reinsalu.

Ka peaminister Kristen Michali poolt teisipäeval allkirjastatud ministrite asendamise korralduses on kirjas lause, et kuni riigikogu ees ametivande andmiseni täidab kaitseministri ülesandeid teine minister vastavalt korralduse punktis 3 sätestatud asendamise järjekorrale.

Punktis 3 on välja toodud, et kaitseministri esimene asendaja on rahandusminister, seejärel välisminister ja kultuuriminister. Ehk kuni ametivande andmiseni peaks kaitseministri kohuseid täitma rahandusminister Jürgen Ligi.

Pevkur saab vande riigikogu ees anda aga alles esmaspäeval, 29. juulil, sest just selleks päevaks kutsus riigikogu esimees Lauri Hussar kokku erakorralise istungjärgu, mille päevakorras on ka kaitseminister Pevkuri ametivanne.