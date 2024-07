Rootsi kavatseb aidata NATO-l tugevdada kosmosevõimekust

"Oleme Rootsis kosmoseuuringuid teinud juba mitu aastakümmet. Meilt on küsitud, milliseid lünki saame alliansi jaoks kosmosevaldkonnas täita," vahendas Defense News tema sõnu.

"Samuti saame koos partneritega kasutada kosmost sihtmärkide või ohtude tuvastamiseks, sihikule võtmiseks ja neile löökide andmiseks," selgitas ta.

Ta meenutas ka, et 2023. aastal ostsid Rootsi sõjaväelased Thaleselt radarid SMART-L, mis suudavad tootjate sõnul tuvastada sihtmärke kuni 2000 kilomeetri kauguselt. Carlsson lisas, et Rootsi teeb selle tehnoloogia kasutamise võimaluste uurimiseks koostööd Hollandiga, kes samuti need radarid ostis.

Defense News märgib, et juuli alguses kiitis Rootsi valitsus esimest korda heaks kaitse- ja julgeolekustrateegia kosmoses. 2022. aastal sõlmisid Rootsi õhujõud USA kosmoseväejuhatusega lepingu, et vahetada teavet olukorra kohta kosmoses.

Samal ajal asub Rootsi Arktikas Esrange kosmosekeskus. Varem on seda kasutatud satelliitide ülessaatmiseks tsiviileesmärkidel, kuid Rootsi kosmosekorporatsiooni tegevjuht Charlotta Sund ütles hiljuti, et seda saab tulevikus kasutada sõjalistel eesmärkidel.

Rootsi liitus NATO-ga 2024. aasta märtsis.