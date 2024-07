Valitsuse käpa all olev valimiskomisjon kuulutas Maduro valimiste võitjaks

Venezuela valimiskomisjon väitis esmaspäeval, et pühapäeval toimunud presidendivalimised võitis taas Nicolas Maduro, kelle toetus oli 51,2 protsenti. Opositsiooni teatel ei kogunud Maduro enamuse saavutamiseks piisavalt hääli.

Pühapäeval toimunud valimistel oli opositsioonikandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia vastamisi praeguse riigipea Nicolas Maduroga.

Valimiskomisjon teatas, et Urrutia kogus 44,2 protsenti häältest ning Maduro toetus oli 51,2 protsenti. Venezuela opositsiooniliider Maria Corina Machado ütles esmaspäeval, et Urrutia kogus 70 protsenti häältest. Ka viimased küsitlused näitasid, et Urrutia võidab valimised.

Lääne võimukandjad on teinud üleskutseid, et valimised oleksid ausad, samal ajal kui Maduro võimaliku kaotuse korral peljatakse veresauna puhkemist.

Kunagises jõukas naftariigis on umbes 21 miljonit registreeritud valijat.

Kümne aastaga on Venezuela sisemajanduse kogutoodang (SKT) langenud 80 protsenti, mis on sundinud enam kui seitse miljonit inimest riigi 30 miljonist kodanikust maalt välja rändama.