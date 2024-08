Venezuela keskvalimiskomisjon kinnitas valimiste võitjaks Maduro

Komisjoni esimees Elvis Amoroso esitas uuendatud andmed, kui loetud oli 97 protsenti häältest. Tema teatel toetas Madurot 52 protsenti hääletanutest ja opositsiooni kandidaati Edmundo González Urrutiat 43 protsenti.

Opositsioon ei nõustu valimistulemustega ja on need kahtluse alla seadnud. Mitu riiki, teiste seas USA, on kinnitanud, et tunnustavad valitud presidendina González Urrutiat.

Valimiste järel puhkesid Venezuelas ka meeleavaldused ning Maduro režiim on üritanud protestijaid vaigistada. USA-s tegutseva inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watchi andmetel on vähemalt 20 inimest saanud protestides surma. Maduro sõnul on vähemalt 1200 inimest seoses meeleavaldustega kinni peetud.