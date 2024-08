Mitu Euroopa Liidu riiki nõuavad Venezuela valimisandmete avalikustamist

Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hollandi, Poola, Portugali ja Hispaania kutsusid ühisavalduses Venezuela ametivõime üles viivitamatult avaldama presidendivalimiste hääletamisprotokolle, et tagada möödunud nädalavahetusel toimunud valimiste täielik läbipaistvus, teatas Itaalia peaministri büroo.

Venezuela valimisnõukogu kuulutas 28. juulil toimunud valimiste võitjaks 51 protsendise häältesaagiga praeguse presidendi Nicolas Maduro, mis aga kutsus esile opositsiooni süüdistused pettuses.

Opositsioon väidab, et nende kogutud andmed näitavad, et tegelikult sai opositsioonikandidaat Edmundo Gonzalez tõenäoliselt 67 protsenti häältest.

Seitsme EL-i riigi ühisavaldus suurendas välisriikidest tulnud kriitikat Venezuela presidendivalimiste korraldamise suunas.

Mitmed riigid, sealhulgas USA ja Argentina, on tunnistanud Gonzalezi valimiste võitjaks. Eelmisel nädalal väljendasid G7 välisministrid solidaarsust Venezuela rahvaga ja muret valimistulemuste pärast.

"Kutsume Venezuela ametivõime üles viivitamatult avaldama kõik hääletamisregistrid, et tagada valimisprotsessi täielik läbipaistvus ja terviklikkus," kirjutasid riigid avalduses.

"Opositsioon väidab, et on kogunud ja avaldanud enam kui 80 protsenti igas valimisjaoskonnas koostatud protokollidest. See kontroll on Venezuela rahva tahte tunnustamiseks hädavajalik," märkisid riigid pöördumises.

Valimiste järel puhkesid Venezuelas meeleavaldused ning Maduro režiim on üritanud protestijaid vaigistada. USA-s tegutseva inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watchi andmetel on vähemalt 20 inimest saanud protestides surma. Maduro sõnul on vähemalt 1200 inimest seoses meeleavaldustega kinni peetud.