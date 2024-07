Euribor langes viimase 15 kuu madalaimale tasemele

Kuue kuu euribor kerkis üle nelja protsendi mullu septembri keskpaigas, kui Euroopa Keskpank otsustas jätkata intressimäärade tõstmist. Oktoobri keskpaigas jõudis euribor tippu, olles 4,143 protsenti. Selle järgnes langus, esimest korda langes euribor taas alla nelja protsendi detsembri alguses.

Samas märkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, et euribori langus leevendab küll laenuvõtjate kohustusi, kuid kuna laenulepingud on valdavalt kuue kuu euribori järgi, siis toimub see pikema viitajaga.

"Nii jääb sel aastal euribori languse mõju Eesti majapidamistele pigem tagasihoidlikuks," märkis Mertsina.

Kuue kuu euribor oli negatiivne kuni 2022. aasta suveni.