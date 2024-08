Majandusanalüütik: euribor langeb tasa ja targu

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul sõltub euribori suurus Euroopa Keskpanga edasistest otsustest, mis omakorda lähtuvad majandusolukorrast, sellest, kui madal või kõrge on euroala inflatsioon ning kuidas käitub tööturg.

"Täna on peamine vaade see, et Euroopa Keskpank langetab oma peamiseid intressimäärasid sel aastal veel kahel korral. Selle tulemusena kujuneb keskpanga hoiuseintressiks eeldatavalt 3,25 protsenti, mis oleks ka umbkaudne lühiajalise euribori määr," ütles Nestor.

Ka Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul võib keskpangalt kaht intressimäära kärbet oodata – kokku 0,5 protsendipunkti – ning hoiuseintressi langemist 3,25 protsendini.

LHV makroanalüütik Triinu Tapver kommenteeris omalt poolt finantsturgude prognoose: "Finantsturgude ootus, et euribor on aasta lõpuks 2,9 protsenti, on minu arust ülemäära optimistlik. Aasta alguses oli ka tegelikult hästi näha, et finantsturud olid optimistlikumad kui tegelik euribori käekäik reaalselt oli."

Tapveri hinnangul jääb euribor pigem 3,2 protsendi kanti.

"Kuna inflatsioon ehk hinnakasv ja palgakasv püsivad endiselt tugevad ning olulisi nõrgenemise märke praegu Euroopa majanduses ei näe, ei ole tõenäoline et euribor palju langeks. /…/ Sel sügisel saab ilmselt olema tasa ja targu allatulek: euribor ei lange järskude hoopidena, vaid hakkab järk-järgult allapoole tulema," ütles ta.

Euribori suurenemise põhimõjutaja on Tapveri sõnul püsiv hinnakasv ja teine oluline tegur teenuste hinnakasv. "Teenuste hinnakasvu hoiab üleval just see, et palgad jätkuvalt kasvavad ja palgaootused jätkuvalt kasvavad. Samal ajal muutuvad kallimaks tööjõukulud, mis omakorda avalduvad nii teenuste kui ka kaupade hindades," märkis ta.

Kolmas hinnakasvu komponent on Tapveri sõnul välismaiste toorainete, nagu nafta, metalli ja energia, jätkuvalt kõrged hinnad.

Euribori langust prognoosivad majandusanalüütikud ka tuleval aastal

"Tänase teadmise pinnalt peaks intressimäärade langus jätkuma, mille tulemusena võiks turuintress langeda järgmise aasta lõpuks pisut üle kahe protsendi juurde," ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina hinnangul peaks tuleval aastal intressimäärade langetamisi tulema viis korda, et jõuda kahe protsendini. Nende intressimäärade lähedale peaks tema sõnul liikuma ka kuue kuu euribor.

Tänu hinnakasvu aeglustumisele liigub ka LHV makroanalüütiku Triinu Tapveri sõnul Euroopa Keskpank lähemale oma kaheprotsendilise hinnakasvu eesmärgile. Tema hinnangul aga tuleb see teekond käänuline: vastavalt hinnakasvu tempole hinnad vahepeal kasvavad, vahepeal jällegi langevad.