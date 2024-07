Times: Macroni luksuslembus pani Elysee rahakotile põntsu

Ajaleht The Times kirjutab, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja tema meeskond korraldavad väliskülalistele suurejoonelisi vastuvõtte ning sellised üritused aitasid lükata Elysee palee 2023. aasta eelarve miinusesse.

Eelmisel aastal tegi Suurbritannia kuningas riigivisiidi Prantsusmaale ning Macron leidis, et Elysee palee pole monarhi võõrustamiseks piisavalt sobilik koht ning korraldas vastuvõtu hoopis Versailles' palees, vahendas The Times.

Prantsuse riigikontrolli andmetel läks õhtusöök maksma 475 000 eurot. Elysee palee ehk presidendikantselei kulud küündisid eelmisel aastal 125, 5 miljoni euroni, eelarve oli 8,3 miljoni euroga miinuses. 2022. aastal olid kulud 110 miljonit eurot.

Riigikontrolli aruanne tuleb Macroni jaoks poliitiliselt tundlikul ajal. Prantsusmaa riigivõlg on ligi kolm triljonit eurot, riigis kasvavad üleskutsed kärpida kulutusi.

Kuningas Charles pidi esialgse plaani järgi sõitma Prantsusmaale juba eelmise aasta märtsis. Prantsusmaal puhkesid aga rahutused, kuna Macron surus ilma parlamendi heakskiiduta läbi pensionireformi. Kuigi kuningas ei jõudnudki toona Prantsusmaale, läks sellise visiidi tühistamine Prantsuse maksumaksjatele maksma umbes 80 000 eurot.

Visiit toimus lõpuks septembris, Versaille paleesse kutsuti siis 150 külalist. Kutsutud külaliste hulgas olid sellised staarid nagu Mick Jagger, Hugh Grant ja Kristin Scott Thomas.

Menüüs olid siis sinine homaar, mille valmistasid rahvusvahelist tuntud kokad. Vein tuli Elyseest, palee veinikeldris on 14 000 pudelit ja nende väärtus ulatub 15 miljoni euroni.

Charlesi võõrustamine oli eelmisel aastal Elysee palee kõige kulukam vastuvõtt. Siiski korraldas palee eelmisel aastal veel mitu külluslikku õhtusööki, näiteks India peaministri võõrustamine läks maksma 412 000 eurot. See vastuvõtt toimus Louvre'is.

Suurejoonelised vastuvõtud on seotud ka Prantsusmaa ajaloo ja traditsioonidega. Näiteks Versailles' palee rajaja kuningas Louis XIV on tuntud ka Päikesekuningana, see nimi viitas tema õukonna välisele hiilgusele.