Ilm püsib sajuhoogudega

Lähipäevil püsib ilm vihmahoogudega ning on ka äikesevõimalus.

Neljapäeva öö on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on 10 kuni 14, rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on vihmapilvi eelkõige Väinamere ümbruses ja mandri loodenurgas ning Virumaal, mujal on sajuvõimalus väiksem. Puhub lääne- ja loodetuul kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Päevaks lisandub pilvi. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest. Puhub loode- ja läänetuul 4 kuni 10, iiliti 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 18 kuni 22 kraadi.

Õhtul on vihmahooge eelkõige Eesti kesk- ja lõunaosas. Puhub lääne- ja loodetuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13, Soome lahe suudme lähistel kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Järgnevad päevad kulgevad ikka hoovihmadega, mida on öösiti vähem, päeval arvukamalt. Öine temperatuur langeb 10 kraadi lähedale, päevane maksimum tõuseb pisut üle 20.