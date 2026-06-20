Pühapäev toob hoovihmad, äikese ja kohati rahet

Saabuval ööl on pilvisus vahelduv ning ilm sajuta. Puhub nõrk, rannikul iiliti mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning Kirde-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub nõrk edela- ja lõunatuul ning õhutemperatuur tõuseb vahemikku 16 kuni 21 kraadi.

Päeval on taevas muutlik ning hoovihma sajab juba mitmel pool. Kohati on sadu tugev, võib tulla rahet ning sähvib äike. Puhub edela- ja lõunatuul, Eesti lääneosas lääne ja loodetuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Äikese ajal esineb ka tugevamaid puhanguid. Sooja on oodata 22 kuni 26, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 28 ning rannikul kohati 18 kraadi.

Õhtu tuleb Lääne- ja Põhja-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta. Ida pool on pilvi rohkem, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis, kuid äikese ajal on ka tugevamaid tuuleiile. Sooja on õhtul 19 kuni 23, rannikul kohati 16 kraadi.

Esmaspäev tuleb Eesti põhjaosas vähese pilvisusega ja sajuta, lõuna pool aga pilvisem ja hoovihmadega. Sooja on keskmiselt 23 kraadi. Võidupühal, ühtlasi ka jaanilaupäeval, ootab meid sel aastal vähese pilvisusega kuiv ilm. Sooja on 18 kuni 22, rannikul kohati 15 kraadi. Ka jaaniöö tuleb sajuta. Samas päeval hakkab pilvisus tihenema ning mitmel pool rabistab hoovihma. Sooja on jaanipäeval keskmiselt 20 kraadi.