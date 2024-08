USA tunnustas Venezuela valimistel Maduro rivaali võitu

Venezuelas puhkesid vaidlusaluste valimiste järel meeleavaldused ning USA välisminister Antony Blinken ütles neljapäeval, et on olemas ülekaalukad tõendid opositsioonikandidaadi Edmundo Gonzalez Urrutia võidu kohta presidendivalimistel.

"Õnnitleme Edmundo Gonzalez Urrutiat eduka kampaania puhul. Nüüd on Venezuela parteidel aeg alustada läbirääkimisi rahumeelse ülemineku üle vastavalt Venezuela valimisseadusele ja rahva soovidele," ütles Blinken.

Selline üleminek ei paista aga tõenäoline, sest Venezuela režiimi juht Nicolas Maduro ei kavatsegi võimust loobuda. Maduro on hoopis öelnud, et endine diplomaat Edmundo Gonzalez Urrutia tuleks vangi panna, vahendas The Times.

Ametlike valimistulemuste kohaselt kogus Maduro 51,2 protsenti häältest, kuid opositsiooni sõnul võitis valimised hoopis mäekõrguse eduga nende kandidaat Edmundo Gonzalez Urrutia. Enne valimisi toimunud küsitlused näitasid, et Gonzalez võidab valimised.

Opositsioon teatas, et Maduro režiim tegeleb pettusega ning opositsioonijuhi Maria Corina Machado sõnul on neil selle kohta olemas ka tõendid. Riigis puhkesid veel suured meeleavaldused, hukkunud on vähemalt 20 inimest.

Maduro teatas neljapäeval, et võimud on vahistanud ligi 1200 inimest. Maduro hoiatas, et valitsus ei anna meeleavaldajate survele järele ja seletas, et fašistlik opositsioon üritab lükata riiki kodusõtta.

Maduro saab arvestada oma välisliitlaste toetusega. Hiina, Venemaa ja Iraan on juba Madurot valimiste võitmise puhul õnnitlenud. Maduro selja taga seisab veel ka Venezuela armee.