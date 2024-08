46-sekundiline poksimatš süütas kultuurisõjad heleda leegiga

Jutt käib Itaalia kodaniku Angela Carini ja Alžeeria kodaniku Imane Khelifi matšist. See vastasseis kestis ainult 46 sekundit, seejärel viskas itaallanna rätiku nurka ja puhkes nutma.

Tema vastane Khelif väljus ringist võitjana ning seejärel hakkas laiem avalikkus arutlema selle üle, kas tema võit oli ikkagi õiglane. Nimelt levivad meedias väited, et alžeerlanna meessuguhormooni testosterooni tase on liiga kõrge.

Seejärel puhkes skandaal ning paljud vaatlejad leiavad, et Carini võitles pigem meessoost vastase vastu. Khelif pole samas ka transsooline, väidetavalt on tal aga XY-kromosoomid (nagu meestel). Naistel on aga XX-kromosoomid, kuid Khelif sündis naisena.

Nüüd polegi täpselt selge, kellega peaks Khelif ringis mõõtu võtma. Näiteks eelmisel aastal jõudis Khelif MM-i finaali, seda siis naiste seas. Kullamatš jäi tal aga siis pidamata, kuna ta testosterooni tase oli siis kõrge ning rahvusvaheline poksiliit IBA leidis, et tegemist on hoopis mehega.

Olümpiale aga Khelif pääses ning on nüüd sattunud kriitikalaviini alla. Pärast Carini lüüasaamist sekkus asjasse aga juba ka Itaalia peaminister Giorgia Meloni, kes seadis kahtluse alla Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) otsuse lubada Alžeeria sportlasel naiste seas võistelda.

Meloni rääkis, et see polnud aus võitlus.

"Arvan, et meeste geneetiliste omadustega sportlased ei peaks naiste võistlustel osalema. Mitte sellepärast, et me tahame kedagi diskrimineerida, vaid selleks, et kaitsta naissportlaste õigusi võistelda võrdsetel tingimustel," rääkis Meloni.

Arvamust avaldas kiiresti ka USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump, kes kirjutas sotsiaalmeedias, et tema juhtimisel ei saa mehed enam naiste seas võistelda.

Ka kuulus kirjanik ja kultuurisõdade veteran J. K. Rowling võttis sõna ning kirjutas, et Carinile tehti liiga.

Khelifi kaitseks aga astusid välja vasakpoolsed aktivistid, kes leiavad, et ta pole midagi valesti teinud ning hoopis teda kiusatakse. Leitakse, et poks ongi ohtlik ala, võistlejad on hästi treenitud ning löögid tuleb ära kannatada.

Samuti tuuakse välja, et parempoolsed aktivistid ja poliitikud üritavad Khelifi ümber keerlevat skandaali enda huvides lihtsalt ära kasutada ning tegelikult pole neil viimasest poksimatšist sooja ega külma. Samas ka parempoolsed aktivistid viitavad sellele, et tavaliselt ei tunne enamik vasakpoolseid aktiviste poksi vastu mitte mingit huvi.

Khelifiga seotud uudistetsükkel võib aga juba sel nädalal läbi saada, sest laupäeval astub ringi juba Taiwani poksija Lin Yu‑ting, kelle kõrge testosterooni tase tekitab samuti küsimusi.