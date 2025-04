Briti ülemkohus otsustas, et mõiste naine tähendab bioloogilist naist

Ühendkuningriigi kõrgeim kohus otsustas kolmapäeval, et naise õiguslik definitsioon põhineb bioloogilisel sool. Kohtuotsus tähendab võitu soomuutmise suhtes kriitilistele aktivistidele ja kaotust transsooliste inimeste õiguste eest võitlejatele.

"Selle kohtu üksmeelne otsus on, et 2010. aasta võrdõiguslikkuse seaduses kasutatud terminid "naine" ja "sugu" viitavad bioloogilisele naisele ja bioloogilisele soole," ütles ülemkohtu aseesimees Patrick Hodge kolmapäeval otsust välja kuulutades.

Ülemkohtu otsust peetakse ajalooliseks võiduks soo muutmise suhtes kriitiliste feministlike aktivistide jaoks, kes on pikka aega rõhutanud bioloogilise soo muutmise võimatust, ja hoobiks transsooliste õiguste eest võitlejatele. Sellel otsusel võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed soost lähtuvatele otsustele nagu näiteks ruumide kasutus ja muudele soospetsiifilistele avalikele teenustele kogu Šotimaal, Inglismaal ja Walesis, märkis otsust vahendanud väljaanne Politico.

Kaua kestnud kohtuvaidluse algatas Šoti valitsuse vastu kampaaniagrupp For Women Scotland, kes väidab, et sugu on bioloogiline, binaarne ja seda ei saa muuta.

Juhtum ulatub tagasi aastasse 2018, kui Šoti administratsioon eesotsas toonase esimese ministri Nicola Sturgeoniga võttis vastu seaduseelnõu, millega kehtestati sookvoodid, et saada rohkem naisi avalike ettevõtete juhatustesse.

Lõpuks muudeti seda nii, et transnaisi, kellel on sootunnustuse sertifikaat, mis kinnitab nende naissugu, loeti seaduse tähenduses naisteks.

Šoti kohtud otsustasid Šoti valitsuse kasuks, et sugu ei piirdu bioloogilise või sünnijärgse sooga ning peab hõlmama ka neid, kellel on sootunnustuse sertifikaat.

Kuid aktivistid vaidlustasid selle Londoni ülemkohtus. Ja oma kolmapäevases otsuses ütleski riigi kõrgeim kohus, et Ühendkuningriigi võrdõiguslikkuse seaduses sisalduvate mõistete "sugu", "mees" ja "naine" tähendus peab viitama "bioloogilisele soole" – igasugust muud tõlgendust peetakse "ebajärjekindlaks ja teostamatuks".

Kohtuotsuse kokkuvõte kõlas järgmiselt: "Seega ei kuulu naissoost sootunnustamise sertifikaadi saanud isik 2010. aasta võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt "naise" määratluse alla ning Šoti ministrite välja antud seadusjärgne juhis on vale."

Transõiguste eest võitlejad hoiatasid, et kui kohus peab soolise võrdõiguslikkuse seaduse silmis soo muutmiseks ebapiisavaks soo tunnustamise sertifikaati, kaotavad transsoolised inimesed oma kaitse diskrimineerimise eest.

Ülemkohtu esimees Hodge rõhutas, et otsust ei tohiks vaadelda kui ühe grupi triumfi teise üle ning tõi välja, et võrdõiguslikkuse seadus kaitseb transsoolisi inimesi endiselt mitte ainult diskrimineerimise eest soovahetuse kaitstud tunnuse kaudu, vaid ka otsese diskrimineerimise, kaudse diskrimineerimise ja sisulise ahistamise eest omandatud soo alusel.