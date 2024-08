Mobiilne hambakliinik jõudis esimest korda Pärnusse

Hambaarst Ilja-Ülo Nukka ütles, et hambabuss on mõeldud ennetustööks. Pärnus sättis mobiilne hambabuss end sisse Pöialpoisi lasteaia õuele, et kontrollida ligi 60 lapse hambaid.

"Pärnu lapsed on väga lahedad, väga ägedad ja hambad olid ka päris terved. Võib-olla üksikud olid, kes vajavad ravi, aga enamus, jah, kõik on korras, kõik terved," rääkis Nukka.

Bussi kahes kabinetis toimetab korraga kaks hambaarsti, kaks assistenti ja üks vanemõde. Lapsed saavad bussi siseneda neljakaupa.

Pöialpoisi lasteaia direktori Kadi Männiku sõnul on buss laste hammaste esmaseks kontrolliks väga hea variant.

"See tuleb laste juurde lastele tuttavasse kohta ja eakaaslased lähevad ees. See emotsioon on nii hea, et ei teki hirmu-kartust," ütles Männik.

Hambabuss ehk mobiilne hambakliinik on Eestis kolmandat aastat. Sel aastal on hambabuss sõitnud läbi ligi 100 lasteaeda ja kooli.

"Kui üldiselt üle Eesti vaadata, siis on ülipalju lapsi, kes üldse kunagi ei ole hambaarsti juures käinud ja kindlasti vajavad ravi. Sellepärast ma arvan, et hambabuss ongi lahe projekt, et vanemad vähemalt saavad teada, et võiks juba selle peale mõelda, et last hambaarsti juurde viia," rääkis Nukka.

Laupäeval ja pühapäeval hambabuss puhkab, aga esmaspäevast on jälle ratastel ja võtab suuna Kohtla-Järve poole.