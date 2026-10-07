Moldova-Rumeenia elektriliin hakkab kandma Trumpi nime

Rumeeniat ja Moldovat ühendama hakkav kõrgepingeliin, mille ehitamist kaks riiki kavandavad, hakkab kandma nime Trump Liberty Line (e.k. Trumpi vabadusliin), teatas esmaspäeval USA saatkond Chișinăus. Tegemist on järjekordse rahvusvahelise taristuprojektiga, millele antakse USA presidendi Donald Trumpi nimi.

USA saatkond teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et projekti, mida toetab USA valitsuse 130 miljoni dollari suurune investeering, eesmärk on tugevdada Moldova energiajulgeolekut ja -sõltumatust.

"Moldova valitsus toetab algatusi, mis toovad kasu Moldova kodanikele, eriti neid, mis tugevdavad riigi julgeolekut ja energiataristut," ütles valitsuse pressiesindaja Dumitru Ciorici Reutersile.

"Rumeenia valitsus on alati toetanud Rumeenia ja Moldova vahelisi ühendusprojekte ning asjaolu, et Ameerika Ühendriigid neid toetavad ja rahastavad, kinnitab veel kord nende strateegilist tähtsust," ütles Rumeenia valitsuse pressiesindaja Ioana Dogioiu.

Euroopa ühte vaesemasse riiki Moldovasse, mis on Euroopa Liidu liikmekandidaat, imporditakse suurem osa elektrist olemasolevate ühenduste kaudu Rumeenia ja Ukrainaga. Venemaa rünnakud Ukraina elektritaristu vastu on aga neid tarneid varem häirinud.

Trumpi nimi on antud üha suuremale hulgale projektidele üle maailma, sealhulgas kavandatavale transpordikoridorile läbi Armeenia ja plaanitavale sõjaväebaasile Poolas, kuna valitsused püüavad USA presidendi poolehoidu võita.