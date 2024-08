Ka juuni tööstustoodangu maht püsis languses

Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang energeetikas neli protsenti, kuid vähenes aga mäetööstuses 19,7 protsenti ja töötlevas tööstuses 2,3 protsenti.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder sõnas, et juunis vähenes tööstustoodangu maht enamikel töötleva tööstuse tegevusaladel.

"Olulisematest tegevusaladest kahanes juunis puidutöötlemine (3,9 protsenti) ja elektriseadmete tootmine (7,4 protsenti), mõne protsendi võrra ka arvutite ja elektroonikaseadmete (1,2 protsenti) ning metalltoodete (2,2 protsenti) tootmine," selgitas Bunder.

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas toiduainete (14 protsenti), sealhulgas piimatoodete (25,4 protsenti) ning kummi- ja plasttoodete (7,6 protsenti) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi juunis 66,8 protsenti välisturule.

Võrreldes 2023. aasta juuniga jäi töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük pea samale tasemele, kasvades 0,4 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule kasvas 1,2 protsenti, müük ekspordiks jäi eelmise aasta tasemele.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti juunis võrreldes maiga tööstuses 3,5 protsenti ja töötlevas tööstuses 2,9 protsenti vähem toodangut. Energeetika valdkonnas kasvas juunis võrreldes eelmise aasta juuniga elektri tootmine koguseliselt (MWh) 13,2 protsenti ning soojuse tootmine 13,4 protsenti.

Ökonomist: septembris saabub tõehetk

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ütles tööstustoodangu näitajaid kommenteerides, et majanduslanguse põhi ei ole tööstuses veel kätte jõudnud. "Tasub meelde tuletada, et ka eelmine aasta samal ajal oli toodang miinuses," tõdes ta.

"Kui võrrelda juunit käesoleva aasta maikuuga, siis näeme ka mahtude langust samas suurusjärgus (2,9 protsenti). See on natuke murettekitav, sest alates jaanuarist on tööstuse näitajad vähemasti kuises lõikes tasapisi paranenud ehk iga kuu on langus olnud järjest väiksem. Seega ei saa rääkida sellest, et töötlevas tööstuses on languse põhi käes," ütles Eamets. "Tegelikult on seda korduvalt kinnitanud ka ettevõtjad ise, kes jahutavad analüütikute optimistlikumaid hinnanguid, et kohe-kohe hakkab paremaks minema."

Septembris saabub Eametsa sõnul tõehetk: kas statistikast nähtuv jätkuv langus on sessoonse iseloomuga või oleme majanduse taastumise võimet üle hinnanud ja raskused majanduses jätkuvad ka sügisel.