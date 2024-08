Pank: Eesti ekspordil on jalad varsti põhjas ja hullemaks praegu ei lähe

Kuue kuuga eksporditi jooksevhindades 8,7 miljardi euro eest kaupa ehk 10,7 protsenti vähem kui mullu sama ajaga. Imporditava kauba väärtus oli 10,2 miljardit eurot ehk 7,5 protsenti vähem kui mullu.

Eesti eksport on vähenenud 2022. aasta lõpust saadik, viimati oli poolaasta eksport nii madal kolm aastat tagasi, kui Eesti eksportis esimese poolaastaga 8,4 miljardi euro jagu kaupa. Sama on juhtunud impordiga. Poolaasta kaubavahetuse puudujääk oli 1,6 miljardit eurot, mis on üle 200 miljoni võrra suurem kui aasta varem.

Kui kokku esimese poolaastaga Eesti eksport langes, siis teises kvartalis oli langus siiski aeglasem kui esimeses.

"Auk enam ei süvene nii palju ja eks see ühel hetkel pöördub tõusule ka. Tõesti, trendid on sedapidi, et kas jalad on juba põhjas või nad on varsti põhjas, aga hullemaks praegu otseselt ei lähe," rääkis Coop panga finantsjuht Paavo Truu.

Eesti sihtturgudele ennustatakse majanduse taastumist. Tõuke võiks anda ka viimastel kuudel nii Rootsi kui ka Euroopa Keskpanga otsused intressimäärasid langetada. Selle mõjul võib tasapisi nõudlus hakata tõusma.

"Just meie põhiturul Soomes, mis on meie ekspordimaa number üks, oleme kerges languses, aga positiivne noot on siiski see, et kui vaatame uute tellimuste mahtu, siis see on juba näidanud kasvutrendi," ütles metallitööstusettevõtte Radius Machining juht Ahti Talts.

Talts lisas, et üle kolmandiku kogu nende toodangust läheb Soome. Praegu on puhkuste aeg, seega loodab ettevõtte juht, et sügisel kasvab tellimuste arv ka kiiremini. Kuid vaatamata lootuskiirele tõdeb ta, et eksporditurud hakkavad alles taastuma.

"Pigem me räägime täna ikka kõik siiski langevast trendist. Suure tõenäosusega, vähemalt meie näeme seda, et see tõus kipub hilinema. Jääb ta siis neljandasse kvartalisse, 2025. aastasse, keeruline öelda, aga tulemata ta ei jää," ütles Talts.

Veel ei ole näha, et ettevõtjad nõudluse taastumise lootuses suuri plaane teeks.

"Äripanganduse poole peal on seis üsna nukker. Tegelikult aktiivsust ei ole. See jällegi liiga palju optimismi ei süsti. Kui täna uusi ärisid ei tehta, siis kust see kasv saaks tulla kvartali või kahe pärast? Teisest küljest, eks ettevõtjad on ettevaatlikud ja õigel ajal need äriplaanid välja võtavad sahtlist," ütles Paavo Truu.