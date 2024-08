Harrise asepresidendikandidaadi konkursil on sõelale jäänud kolm nime

USA demokraatide partei presidendikandidaat Kamala Harris otsib asepresidendikandidaati ning meedia teatel on sõelale jäänud kolm nime, need on Pennsylvania kuberner Josh Shapiro, senaator Mark Kelly ja Minnesota kuberner Tim Walz.

Harris teeb praegu aktiivselt valimiskampaaniat, esmaspäeval toimub Pennsylvania osariigi suurimas linnas Philadelphias tema kampaaniaüritus. Seejärel külastab ta teisi kaalukeeleosariike.

Harrise meeskond otsib ka asepresidendikandidaati, pühapäeval kohtus ta Shapiro, Kelly ja Walziga. Demokraadid loodavad, et meessoost valgenahaline asepresidendikandidaat aitab Harrisel edu saavutada kaalukeeleosariikides.

Vabariiklased samas leiavad, et Harrise valik ei muuda valimistulemust. Vabariiklaste asepresidendikandidaat J.D. Vance rääkis, et Harris peab tegelema Joe Bideni administratsiooni pärandiga, milleks on ka inflatsioon ja sisserändega seotud küsimused.

Paljud demokraadid samas leiavad, et Harris peaks valima Shapiro oma asepresidendikandidaadiks. Harrise ja Trumpi toetus on Pennsylvanias peaaegu võrdne, demokraadid loodavad seetõttu, et pragmaatiline Shapiro toob sõltumatud valijad Harrise selja taha.

Walzile on samas näiteks toetust avaldanud autotööstuse ametiühingu juht United Auto Workers (UAW) Shawn Fain. Ta on avaldanud toetust ka Kentucky osariigi kubernerile Andy Beshearile. Varem levisid meedias ka väited, et Beshear võib saada ase presidendikandidaadiks, kuid iga päevaga on aina tõenäolisem, et Harris vaatab Shapiro, Walzi ja Kelly poole.

Walz on alustanud endale ka üleriigilise kuvandi loomist. Samas mõned kriitikud leiavad, et Walz on liiga vasakpoolne. Endine vabariiklasest New Jersey kuberner Chris Christie ütles, et Harris peaks valima kellegi, kes on temast mõõdukam. Christie soovitas seetõttu samuti vaadata Shapiro poole.

Kuigi on olemas viiteid, et Harrise soosikuks on tõusnud Shapiro, siis ka tema teel seisab oluline komistuskivi. Shapiro pole paraku demokraatide vasaktiiva seas kuigi populaarne, kuna ta mõistis hukka Iisraeli-vastased protestid USA ülikoolilinnakutes.

Seetõttu jätkuvad ka spekulatsioonid Harrise asepresidendikandidaadi osas. Harris on lubanud oma valiku teatavaks teha selle nädala alguses.