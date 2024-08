ERR USA-s: Harris ja Walz alustasid ringreisi kaalukeeleosariikides

Enam kui 10 000 demokraati kogunes teisipäeval Philadelphiasse, et tervitada oma kandidaate tänavustel presidendivalimistel.

Huvi kandidaatide oli nii suur, et mõni tund pärast uste avamist oli järjekord enam kui kilomeetri pikkune.

"Olen nõus ootama terve öö, kui kaua kulub. Tahaks sisse saada, aga tead, hea meel on ka lihtsalt kohal olla ja oma toetust näidata," ütles paar tundi järjekorras oodanud Pamela.

"Olen siin, sest olen põnevil muutuste pärast. Olen elevil, sest ei osanud arvata, et näen oma elu jooksul kandidaati, kes näeb välja nagu mina ja keda on toetamas nii palju inimesi," ütles Koretta.

"Oleme siin olnud umbes tunnikese. Tulime rongiga New Jersey'st ja praegu tundub kõik hästi olevat. Loodame, et jõuame ka sisse," ütles Anita.

Samal ajal, kui veel sajad piletita toetajad väljas oodates õnnele lootsid, astusid Harris ja Walz täismaja ees lavale.

"Me oleme selles võistluses tagaajaja rollis, aga meil on momentum ja me teame täpselt, kelle vastu me astume," kõneles Harris.

"Meil on (valimisteni) 91 päeva minna. Issand jumal, see on lihtne. Küll me jõuame magada, kui oleme surnud," ütles Walz.

Kel oma silmaga ei õnnestunud demokraatide värsket duot näha, pidid leppima ülekandega nutiseadmes.

"Ma ei ole pettunud, ainuüksi siinse õhkkonna pärast. Sellist osavõttu pole ma kunagi näinud. Järjekord teeb kolmekordse tiiru ümber kvartali. Igav siin ka pole, inimesed räägivad ja on põnevil," rääkis Bob.

"Olin alguses veidi pettunud (asepresidendikandidaadi valikus), sest arvasin, et Josh Shapiro oleks fantastiline. Praegu järjekorras seistes ja kõnet kuulates on selge, et tehti aga suurepärane valik," sõnas Bob.

Harris ja Walz jätkavad nüüd mitmepäevast ringreisi kaalukeeleosariikides, mille eesmärk on tutvustada demokraatide asepresidendikandidaati laiemale avalikkusele.