Harris nimetas asepresidendikandidaadiks Tim Walzi

USA meediaväljaande teatasid juba varem, et Harris on valinud asepresidendikandidaadiks Minnesota kuberneri Tim Walzi. Harris kinnitas seda hiljem sotsiaalmeedias. Harris ja Walz astuvad koos rahva ette Philadelphias toimuval kampaaniaüritusel juba teisipäeval.

Harris ütles, et teda pani Walzi kasuks otsustama tolle meelekindlus keskklassi perekondade eest võitlemisel.

Walz märkis oma sotsiaalmeedia postituses, et tema jaoks on Harrisega koos kandideerimine suur au ning et tema annab omalt poolt kõik.

It is the honor of a lifetime to join @kamalaharris in this campaign.



I'm all in.



Vice President Harris is showing us the politics of what's possible. It reminds me a bit of the first day of school.



So, let's get this done, folks! Join us. https://t.co/tqOVsw2OLM — Tim Walz (@Tim_Walz) August 6, 2024

Reuters märkis oma analüüsis, et Harris valis Walzi tema ladusa esinemisstiili ja Kesk-Lääne päritolu pärast. Samuti loodavad demokraadid, et Walz toob Harrisele juurde valgeid valijaid maapiirkondadest.

Tegu on 60-aastase USA rahvuskaardi veterani ja endise õpetajaga, kes valiti Minnesota kuberneriks 2018. aastal.

Kubernerina on progressiiviks peetava Walzi peamisteks teemadeks olnud tasuta koolilõunad, kliimamuutustega võitlemine, maksusoodustused keskklassile ning töötajate õigused.

Walz on seisnud ka naiste abordiõiguse eest, samas on tal ka konservatiivsemaid seisukohti: näiteks on ta seisnud põllumajandustootjate huvide ning relva omamise õiguse eest.