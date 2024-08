Harris kindlustas saamise USA demokraatide presidendikandidaadiks

Harris on ainus kandidaat viis päeva kestval elektroonilisel hääletamisel, millest võtab osa ligi 4000 parteikongressi delegaati. Ta kinnitatakse ametlikult presidendikandidaadiks hiljem sel kuul Chicagos peetaval demokraatide kongressil.

"Mul on au olla demokraatide eeldatav kandidaat Ameerika Ühendriikide presidendi kohale," ütles 59-aastane Harris pärast seda, kui maratonhääletuse teiseks päevaks oli kogunenud juba piisav hulk toetushääli.

Ükski teine demokraat ei esitanud Harrisele väljakutset nominatsiooni saamiseks.

Virtuaalne hääletus tähistab 2024. aasta parteikongressi ametlikku algust, kuigi tuhanded delegaadid kogunevad Chicagosse 19. augustil.

81-aastane demokraadist president Joe Biden teatas 21. juulil, et loobub kandideerimisest uueks ametiajaks ning kinnitas toetust Harrisele.

Järgmise nädala teisipäeval peaks ka selguma, kelle Harris on valinud oma asepresidendi kandidaadiks. Harris kavatseb koos temaga osaleda kampaaniaüritusel Pennsylvanias, mille kuberneri Josh Shapirot on nimetatud üheks võimalikuks kandidaadiks.

Harrise kampaania kogus juulis 310 miljonit dollarit annetusi

Kamala Harrise presidendivalimiste kampaania teatas reedel, et kogus juulis 310 miljoni dollari jagu annetusi, mida on enam kui kaks korda rohkem tema vabariiklasest rivaali Donald Trumpiga võrreldes.

Lõviosa sellest niinimetatud uuest rahast tuli pärast teadet, et valimisrallilt taandunud Joe Bideni asemel astub Demokraatliku Partei kandidaadina võistlustulle tema.

Harrise kampaania näib olevat süstinud energiat sisse nii suurannetajatele kui ka väikeste rahadega panustajatele. Tegemist on pöördelise muutusega pärast ajavahemikku, mis jäi Bideni katastroofilise teledebati ja tema kandideerimisest loobumise vahele, mil suurdoonorid peatasid teadete kohaselt demokraatide valimiskampaania rahastamise.

Nimetatud 310 miljoni dollari suurusest summast, mis Harrise kampaania sõnul on 2024. aasta valimistsükli selgelt suurim kooreriisumine, sisaldab enam kui 200 miljonit dollarit annetusi nädalal, mis järgnes Bidenilt talle tehtud toetusavaldusele.

Avalduse kohaselt sisaldab 310 miljonit dollarit kogu kampaania vältel tehtud annetusi, demokraatide suurkogul antut ja ühiste rahakogumiskampaaniate komiteede kaasatut. Annetusi laekus kokku enam kui kolmelt miljonilt eraldiseisvalt annetajalt.

Märkimisväärne on see, et kaks kolmandikku annetustest laekus esmakordsetelt annetajatelt, lisas kampaania.

Harrise kampaania nimetas annetuskampaaniat parimaks rohujuuretasandi rahakogumise kuuks presidendivalimiste ajaloos.

Sama kuu jooksul kogus Trumpi kampaania enda sõnul 138,7 miljonit dollarit, seisis nende neljapäevases avalduses. See annab endisele vabariiklasest presidendile raha, mida kulutada, kokku 327 miljonit dollarit, samas kui Harrise eelarve kerkis 377 miljoni dollarini.

Harrise toetusnäitajad on hüppeliselt tõusnud. Võrreldes juuniga, mil Biden oli endiselt veel demokraatide kandidaat, suurenes Z-põlvkonna annetajate arv enam kui 10 korda, samas kui millenniumilastest annetajate hulk suurenes kaheksa korda.