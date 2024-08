Valimised USA-s: vabariiklased näevad Walzi vasakradikaalina

Demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris nimetas teisipäeval oma asepresidendikandidaadiks Minnesota kuberneri Tim Walzi ning vabariiklased asusid kohe Harrise valikut sarjama. Vabariiklased leiavad nüüd, et Minnesota kubernerina ajas Walz vasakäärmuslikku poliitikat.

Harris ja Walz alustasid juba ühist kampaaniat ning korraldasid Pennsylvania osariigis kampaaniaürituse. Harris tutvustas siis ka Walzi ning lubas temaga koos paremat tulevikku ehitada.

Harris tõi välja, et demokraatidel on praegu hoog sees ja avaldas lootust, et suudab novembris toimuvatel valimistel Trumpi alistada.

Harris valis otsekohese jutuga keskläänest pärit Walzi oma asepresidendikandidaadiks, kuna ta saab läbi nii demokraatide vasakpoolse kui ka mõõdukama tiivaga. Teisipäeval avaldasid Walzile toetust nii vasakpoolne senaator Bernie Sanders kui ka mõõdukas senaator Joe Manchin.

Walz on kubernerina seisnud abordõiguse eest, toetanud noori peresid. Kubernerina kehtestas ta näiteks ka seaduse, mis tagas, et lapsed hakkasid saama tasuta koolilõunat. Walz kirjutas alla ka seadusele, mis kohustab riigikoole hoidma poiste tualettruumides tampoone.

Walz seisab veel soo- ja seksuaalvähemuste õiguste eest ja üritab uute seaduste abil nende elujärge parandada.

Vabariiklased üritavad nüüd samas näidata, et Walz ajab vasakäärmuslikku poliitikat. Ka Trump ja tema asepresidendikandidaat J.D. Vance reageerisid Harrise valikule kiiresti ning leiavad nüüd, et Walz on vasakäärmuslik asepresidendikandidaat.

Vabariiklased toovad veel välja 2020. aasta sündmused. Toona sai politsei käe läbi surma mustanahaline mees George Floyd, seejärel puhkesid riigis suured meeleavaldused, rassipõhised pinged lendasid USA-s lakke. Mõned protestijad hakkasid siis ka Minnesotas märatsema ning vabariiklased leiavad, et Walz ei tegutsenud toona piisavalt jõuliselt ja otsustavalt.

Presidendivalimised toimuvad juba novembris. Lisaks vabariiklaste rünnakutele, kimbutab Walzi veel üks probleem. Ta pole üleriigiliselt kuigi tuntud, valimispäevani on aga jäänud vähem kui kolm kuud.

Presidendivalimiste kampaanias on käes juba otsustavad hetked, seis on tasavägine, kampaania läheb üha tulisemaks. Harris tunnistas hiljuti, et tema ja Walzi võit sõltub sellest, kas nad suudavad enda selja taha meelitada keskklassi kuuluvad valijad.

Walz kogus varem veidi kuulsust, kui nimetas Vance'i ja teisi vabariiklasi veidrikuteks. Selle torke korjasid seejärel üles teised demokraadid ning ka vasakpoolne meedia.

Ta kasvas üles Nebraska osariigis, kus ta töötas perefarmis. Ta on olnud keskkooliõpetaja ja Ameerika jalgpalli treener. Meedia teatel sai ta oma õpilastega ka hästi läbi.

Demokraadid loodavad nüüd, et Walzi abil suudavad nad nüüd võita ka sinikraede südameid. Pole veel selge, kuidas USA töölisklass Harrise viimasele valikule reageerib.

Mõned vaatlejad eeldavad, et Walzi kaasaegsed vaated kahjustavad demokraatide võiduvõimalusi. Teised vaatlejad samas leiavad, et Walzi abil võivad demokraadid roostevööndis asuvad kaalukeeleosariigid enda kasuks kallutada.