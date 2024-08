Autorendiga tegelev Eesti ükssarvik jäi sadadele investoritele võlgu

2017. aastal asutasid eestlased Eerik Oja ja Marten Orgna autorendi teenust pakkuva firma Inclusion OÜ, brändinimega Planet42.

Firma alustas Lõuna-Aafrika Vabariigis autode ostmisega inimestele, kellele sealsed pangad laenu ei anna. 2021. aastal laines firma Mehhikosse.

Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot.

Juuli lõpus teatas ettevõtte raskustest ja laenu tagasimaksete peatamisest, kirjutas Äripäev.

Auto omamine pole kunagi olnud lihtsam

"Inclusion OÜ, brändinimega Planet42, demokratiseerib liikuvust arenevates riikides, võimaldades pankade poolt eiratud inimestele saada ligipääsu isiklikule sõiduautole. Kontsern pakub pikaaegset autorendi teenust läbi saja protsendilises omanduses olevate tütarettevõtete Mehhikos ja Lõuna-Aafrikas," kirjeldas ettevõtte enda tegevust 2023. aasta majandusaasta aruandes.

Ettevõtte kirjutas, et pangad ei paku võimaliku finantsriski tõttu sõidukite finantseerimise teenust suurele osale elanikkonnast, kuigi ligipääs isiklikule sõiduautole võiks individuaalsel tasemel olla elumuutev.

"Planet42 pikaajalise autorendi teenus võimaldab sõidukit soetada inimestel, keda pangad ignoreerivad ning ettevõte pakub teenust läbi kasutatud autode müügikohtade selliselt, et Planet42 ei näe füüsiliselt ei klienti ega ostetavat autot," kirjeldas firma.

Automatiseeritud hindamisalgoritm analüüsib koheselt Planet42-le esitatud avaldusi, andes esialgse hinnangu kliendi krediidivõimele ja genereerides esmase pakkumise. Kui esmase pakkumise tingimused kliendile sobivad, siis kontrollitakse täiendavalt tema pangaväljavõtteid ja isikut tõendavaid dokumente, mille valideerimise järgselt saab klient lõpliku pakkumise, valib auto ja allkirjastab lepingu, selgitas ettevõte.

Järgneva sammuna ostab Planet42 automüüjalt kliendi poolt valitud auto ja seejärel renditakse sõiduk kliendile pikaajaliselt välja. Rendimaksed sisaldavad kasko- ja mehaanilist kindlustust ning GPS-teenust, märkis firma.

Märtsikuu seisuga oli firmal üle 12 000 auto.

115 miljoni euro eest laene

Firma märkis aruandes, et on alates asutamisest kuni 2023. aasta lõpuni kaasanud ligi 115 miljoni euro eest laenu- ja omakapitali.

2023. aasta jooksul kaasas firma ligi 35 miljonit eurot, sealhulgas nii Eesti, Lõuna-Aafrika kui ka Suurbritannia ettevõtte kaudu, teatas firma. Aasta varem kaasas 43 miljonit eurot laenu- ja omakapitali.

Ettevõte lisas, et jätkab investeeringuid äri kasvatamisesse ja laiendamisesse ning et 2024. aastal on kaasatud täiendavalt laenukapitali olemasolevalt laenuandjalt Mintos Finance SIA ning uuelt laenuandjalt Standard Bank of South Africa.

Ettevõtte käive oli 2023. aastal 32,9 miljonit eurot, kuid kahjum 20,3 miljonit eurot. Aruande järgi oli ettevõttel kohustusi kokku pea 97 miljoni euro eest, varasid aga ligi 11 miljoni euro võrra vähem ehk 86 miljonit eurot.

Ettevõtte juhtkond märkis, et on teadlik negatiivsest omakapitalist 2023. aasta lõpus ning on selle lahendamiseks uuel finantsaastal kaasanud investeeringuid omakapitali. Samuti lisas ettevõtte, et on kasvufaasis ning et puudub tegevuse hooajalisus või tsüklilisus.

Keskmiselt töötas ettevõttes 181 töötajat ning kahele juhatuse liikmele maksis see mullu kokku tasusid summas 598 764 eurot.

Ligi seitsmeaastase tegutsemisajaloo jooksul polnud ettevõte kordagi teeninud aasta lõikes kasumit.

Kuidas saada rikkaks?

Eesti investoritelt kaasas 2023. aastal firma tagatiseta laene 8,2 miljoni euro eest ning tegi tagasimakseid 6,2 miljoni euro eest. Aastal varem laenas firma Eesti investoritelt 15,4 miljoni euro eest ja maksis tagasi 5,6 miljonit eurot. 2021. aastal laenas firma Eesti investoritelt 15,1 miljonit eurot ja maksis tagasi 1,4 miljonit eurot.

2022. aastal liitus Planet42 Läti investeerimisplatvormiga Mintos.

2023. aasta juunis juhtis Äripäev tähelepanu, et ettevõtte rahavood on negatiivsed ning uut raha kaasamata võib küsimärgi alla sattuda ka varasemate võlakirjaintresside teenindamine.

Eesti investoritest koosnevaid sündikaate aitas ettevõtte jaoks kokku panna ka investor ja "Rikkaks saamise õpikute" autor Jaak Roosaare, kes kuulub ettevõtte väikeaktsionäride hulka.

Laenumaksete peatamine

Juuli lõpus saabus investoritele kiri, milles ettevõte teatas raskustest ja laenumaksete peatamisest, vahendas Äripäev.

"Austatud investor, teatan kahetsusega, et Lõuna-Aafrika Vabariigis ootamatult halvenenud äritegevus on pannud Inclusion OÜ finantssurve alla," teatas ettevõtte juhatuse liige Eerik Oja investoritele saadetud kirjas.

Oja märkis, et ettevõtte juhtkond on firmat tabanud äririski realiseerumisest teadlik, mistõttu otsustas peatada ajutiselt allutatud laenude plaanijärgseid intressi- ja põhiosamaksed, mille täitmise kohustus oli 31. juulil.

Firma juhatuse liige lisas, et teavitab 15. augustiks investoreid edasistest sammudest ettevõtte finantsstabiilsuse taastamisel.