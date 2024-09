Riik pole Roosaare artikli järel tema tegevust uurima asunud

Finantsinspektsioon, prokuratuur ning politsei- ja piirivalveamet (PPA) teatasid, et ei ole ka pärast Eesti Ekspressis ilmunud mahukat artiklit sellest, kuidas Jaak Roosaare vahendas autorendifirmale Planet 42 sadade väikeinvestorite raha, tema tegevuses suurema selguse saamiseks mingeid samme astunud. Justiitsminister Liisa Pakosta ütles, et ei saa kommenteerida konkreetset juhtumit, kuid rõhutas, et lihtsalt süü otsimiseks menetlust alustada ei tohi.

"Finantsinspektsioon teeb järelevalvet neile ettevõtetele, kellele on väljastanud tegevuseks loa. Finantsinspektsioon ei ole uurimisasutus. Kui finantsinspektsioonil on tekkinud mõne tegevuse või ettevõtte osas kahtlused, siis edastatakse see info sobival ajal uurimisasutustele. Hetkel ei ole midagi rohkem juurde lisada juba avaldatud blogipostitusele ja meedias ilmunud kommentaaridele," ütles inspektsiooni kommunikatsioonispetsialist Kaisa Gabral.

ERR soovis finantsinspektsioonilt teada, kas Eesti Ekspressis avaldatud Roosaare tegevust puudutava artikli valguses näeb inspektsioon alust teha prokuratuurile avaldus tema tegevuse uurimiseks.

Artiklist ilmnes, et Roosaare sai praeguseks suurtesse raskustesse sattunud iduettevõttest autorendifirmale Planet 42 väikeinvestorite raha vahendamise eest neli protsenti tasu. "Rikkaks saamise õpiku" autorina tuntust kogunud Roosaare vahendas Eesti Ekspressi andmeil Planet 42 jaoks sündikaate kokku pannes ettevõttele 12 miljoni euro mahus 600 väikeinvestori laene.

ERR pakkus finantsinspektsioonile võimalust oma seisukohta portaalis ilmuvas artiklis põhjalikumalt selgitada, kuid inspektsioon loobus sellest võimalusest.

Prokuratuuri pressiesindaja Allan Rajavee ütles vastuseks ERR-i küsimustele, kas prokuratuur on alustanud Roosaare tegevuse uurimist või saanud sellekohase avalduse kelleltki teiselt: "Prokuratuuri menetluses pole vastavasisulist kriminaalmenetlust, mistõttu pole prokuratuuril võimalik neile küsimustele vastata."

Sisuliselt sama ütles ka PPA pressiesindaja Leana Loide: "Jaak Roosaare tegevuse osas politseile avaldusi laekunud ei ole. Kriminaalpolitsei kogub andmeid muuhulgas avalikest allikatest ning kuriteotunnuste ilmnemisel tuleb alustada kriminaalmenetlust. Praegu kriminaalmenetlust ei ole."

Justiitsminister Liisa Pakosta vastas palvele teemat kommenteerida, minister ei saa anda hinnanguid konkreetsete inimeste tegevusele, seda teevad Eestis õiguskaitse ja järelevalvega tegelevad asutused, kes saavad asjaolusid kontrollida nii avaliku info kui ka neile esitatud kaebuste põhjal. "Kui need asutused leiavad inimese tegevuses süüteo tunnused, saavad nad alustada menetlust. Igal juhul tuleb üle rõhutada, et lihtsalt süü otsimiseks (juristide keeles süüteotunnuste otsimiseks) menetlust alustada ei tohi," rõhutas Pakosta.

Finantsinspektsioon teatas ka eelmisel nädalal, et Roosaare tegevus ei kuulu nende järelevalve alla, ehkki Planet42 raskustesse sattumisest esimesena kirjutanud Eesti Ekspressi ajakirjaniku Oliver Kundi sõnul näitasid nii prokuratuur, politsei kui ka rahandusministeerium juhtunuga tegelemise küsimuses finantsinspektsiooni suunas.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer küsis 20. septembril asutuse blogis: kas tõesti soovime ühiskonda, kus kurjategijad tekivad emotsiooni pealt? Tammer kirjutas, et kui keegi on saanud investeeringuga kõrvetada, oodatakse, et kuskil peab olema ka kurjategija, kuid õigusriik nii ei toimi ja seda näitavad selgelt ka kohtumenetlused – pigem just keerukad valgekrae kuritegevust puudutavad asjad saavad õigeksmõistva otsuse.

Tammeri sõnul peab riigi funktsiooni täitvatel asutustel enne seisukoha võtmist olema piisavalt infot ja asjakohane analüüs, sest sellest võib sõltuda konkreetse inimese edasine elukäik.

"Jah, ma olen kindel, et Planet 42 ja Jaak Roosaare tegevust tulebki hinnata ja seda kindlasti ka tehakse. Aga seda ei saa teha sama kiiresti, kui saadakse sündikaatinvestoriks," lausus Tammer.

Küsimusele, kus olid riigiasutuste silmad ja miks enne midagi ei tehtud, vastas Tammer küsimusega, kas me soovime riiki, kus iga riigiasutus eeldab, et kõik rikuvad kogu aeg rikuvad seadust, kõiki jälgitakse kõikjal või äkki ikkagi mitte?

Tammer märkis, et finantsinspektsioonil on mandaat tegeleda eelkõige finantsjärelevalve subjektidega ehk nendega, kellele nad on väljastanud tegevusloa, ning konkreetsete tegevustega, mille osas esitatakse neile taotlus, et saada luba või õigus.

Samas kirjutas Postimees eelmisel nädalal, kuidas keegi Mari-Liis otsustas hakata pakkuma eraisikutele väikelaene, reklaamides ennast Facebooki gruppides. Kui Mari-Liis oli vastava kodulehe kaudu suutnud mõned laenud kogumahus 400 eurot välja anda, sai ta finantsinspektsioonilt järelpärimise oma tegevuse kohta. Saanud vastused, pani inspektsioon üles hoiatusteate, et Mari-Liis väljastab tegevusloata krediiti. Postimehe sõnul põhjendas finantsinspektsioon oma tegevust sellega, et neil on õigus avaldada hoiatusteateid, et hoiatada avalikkust tegevusloata finantsteenuste pakkumise või muu finantssektoriga seotud õigusvastase tegevuse või selle kahtluse korral.

Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos autorendi teenust pakkuva Inclusion OÜ brändinimega Planet 42 asutasid 2017. aastal eestlased Eerik Oja ja Marten Orgna. Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot. Juuli lõpus teatas firma, et peatab laenude tagasimaksmise.