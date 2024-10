Planet 42 asutaja ei anna väikeinvestoreile suurt lootust raha tagasi saada

Planet 42 üks asutajaid Eerik Oja teatas investoritele saadetud kirjas, et ettevõte kohustub esmalt tagasi maksma institutsionaalsetelt investoritelt saadud laene, mille tagatiseks on kogu Lõuna-Aafrika vabariigi (LAV) rahavoog ja autopark. Väikeinvestorite nõuete täies mahus rahuldamine ei ole tema sõnul kaugeltki realistlik.

Oja teatel on idufirma jätkuvalt äärmiselt keerulises olukorras: selle ärimudel on kapitalimahukas, selleks aastaks seatud finantseesmärke pole suudetud täita ning ootamatult halvenenud tulemuste ja valuutariski realiseerumise tõttu sattusid nad äkilisse likviidsuskriisi.

"Juuli lõpus näitasid prognoosid, et olime jõudnud maksejõuetuse tsooni ehk et senisel kursil jätkates jookseks ettevõte rahast tühjaks lühiajalises perspektiivis, peamiselt kuna tagatiseks sobivate lepingute puudujääk tulnuks kompenseerida rahas. Maksejõuetuse tsoonis on uue kapitali kaasamine äärmiselt keeruline – esimest korda Planet 42 tegutsemise jooksul on kõik kapitalikraanid kinni, sealhulgas olemasolevatelt investoritelt," tõdes Oja.

Ta lisas, et sellises olukorras on ettevõttel kohustus makseid teha senioorsuse järjekorras: pärast tavakulusid esmalt seeniorlaenude teenindamine, seejärel allutatud laenud ning viimaks osanikud.

"Planet 42 seeniorlaenuandjad on institutsionaalsed investorid ning neil on tagatisega laenud, mille oleme üles seadnud vastavalt turutingimustele ning standardpraktikale. Inglise keeles on tegemist bankruptcy remote asset backed securitization struktuuriga. Lepinguliselt on kogu Lõuna-Aafrika vabariigis asuv autopark seeniorlaenuandjate tagatis," selgitas Oja.

Sealhulgas on juriidiliselt nende tagatiseks ehk omandiks kogu LAV-i rahavoog, lisaks on tagatisteks registerhüpoteek sõidukitele, Inclusion OÜ poolt LAV-i antud laenu pant läbi tingimusliku garantii ja teised meetmed, sealhulgas portfelli iseseisvalt haldamise võimekusega kolmanda osapoole teenusepakkuja olemasolu.

"Seega tugevaim positsioon on seeniorlaenuandjatel, kes on Planet 42-le kasutamiseks andnud ca 60 miljoni euro eest kapitali," tõdes Oja ja lisas, et Planet 42 rikub äkilise likviidsuskriisi tõttu mitmeid seeniorlaenulepingute tingimusi ning see olukord võimaldab seeniorlaenuandjatel rakendada lepingulisi kaitsemeetmeid kuni kogu autode portfelli ülevõtmiseni kolmanda osapoole poolt.

"Täna on seeniorlaenuandjad seisukohal, et LAV-i autoportfelli ehk bilansi peab nulli jooksutama (orderly wind down), et tagada seeniorlaenuandjate kapitali tagasimakse. Tänaseks on seeniorlaenude tagasimaksmine alanud ehk kapital lahkub LAV-i bilansist," ütles Oja.

Ta lisas, et vältimaks halvimaid stsenaariumeid, on tema ja Planet 42 kaasasutaja Marten Orgna seeniorlaenuandjate nõudmisel astunud tagasi LAV-i ettevõtte juhatusest ega ole seal enam operatiivselt tegevad.

Portfelli kokkupakkimise finantsmudelid näitavad Oja sõnul, et seeniorlaenuandjatele nõuete rahuldamiseks kulub eri stsenaariumite järgi kuni neli aastat, mille järel oleks kogu LAV-i äri bilanss sisuliselt nulli jooksutatud.

"Seeniorlaenuandjate nõuded saaks teatud stsenaariumites rahuldatud, eeldades, et ei realiseeru täiendavaid äririske. Seega igal juhul ei ole allutatud laenu investorite nõuete täies mahus rahuldamine kaugeltki realistlik, mis omakorda tähendab, et meie kui asutajate omakapitali osalused on sisuliselt väärtusetud," tõdes Oja.

Ta märkis, et paralleelselt on nad jätkanud koostööd allutatud laenu investorite ja nende esindajatega ning teiste suuremate investoritega, et leida võimalikult hea lahendus, kuid selleks tuleb kõigi osapooltega saavutada hulk kokkuleppeid.

"Allutatud laenu investoritel on nõue Inclusion OÜ vastu ning töötame selle nimel, et Eestis olevat vara optimeerida. Rõhutame, et ettevõtte operatiivne ning juriidiline struktuur on keeruline ning hõlmab endas mitmeid erinevate huvidega osapooli. Muu hulgas oleme alustanud Eesti töötajate koondamise protsessiga ning grupp on oluliselt kulusid kokku tõmmanud nii Eestis kui ka LAV-is," kirjeldas Oja.

Inclusion OÜ-le kuulub LAV-i tütarettevõtte osade kõrval ka Mehhiko tütarettevõte. Erinevalt LAV-i ärist on Mehhiko ettevõtte Oja kinnitusel laenuvaba ning sellel on varasid ja kasvupotentsiaal.

Järgmise ülevaate asjade seisust lubas Oja investoritele saata oktoobri keskpaigas.

Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos autorendi teenust pakkuva Inclusion OÜ brändinimega Planet 42 asutasid Oja ja Orgna 2017. aastal. Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot. Juuli lõpus teatas firma, et peatab laenude tagasimaksmise.