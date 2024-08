Soe ja niiske ilm on toonud kaasa tavatult hea kukeseeneaasta

Seenesõpru on juba mitu nädalat rõõmustanud kukeseened, mida on tänavu palju. Kukeseentele andis hea kasvuhoo soe ja niiske ilm ning seened ilmusid metsa tavatult vara.

Sotsiaalmeedia kihab juba paar nädalat fotodest, kus esitletakse kilode viisi metsast välja tassitud kukeseeni. Metsaskäijad ütlevad, et kukeseened tulid tänavu väga vara, neid on tõesti palju ja jagub kõigile.

Loodusõpetaja ja mükoloog Külli Kalamees-Pani ütles ERR-ile, et vastupidiselt eelmisele aastale, mil olukord oli kehv, on metsades tõepoolest kukeseeneuputus.

"Nüüd hakkas juba jaanipäeva paiku tulema kukeseeni," lausus ta.

Kalamees-Pani sõnul teeb kukeseente kasvule head soe ja niiske ilm. Ta märkis, et kukeseeni on ohtralt Lõuna-Eestis, aga ka Põhja-Eestis, Saaremaal ja tegelikult igal pool mujal.

"Kõik on õnnelike nägudega, kõik naabrid ka. Keegi ei korja kellegi eest seeni ära," ütles mükoloog.

Pärnumaal elava loodusesõbra Janely Kuuskler-Adleri sõnul on temalgi õnnestunud oma kodukandist korjata varasemast rohkem kukeseeni.

"Ma olen vist oma 15 kilo praegu ära korjanud. Möödunud aastatel olen kuskil kastmejagu saanud, aga tänavu aasta ikkagi rohkem. Ma olen ka üle Eesti käinud: Ida-Virus ja ka Põlvamaal, Põltsamaa pool, Peipsi ääres samamoodi. Tõesti on väga palju," kinnitas ta.

Kuuskler-Adler lisas, et kukeseente rohkus teeb ainult rõõmu ja küsimust, mida nendega teha, ei teki.

"Puhastan ära, praen sibula, küüslaugu, õli, taluvõiga ja panen hoidisena purki. Loomulikult jagan sõpradele-tuttavatele," ütles ta.

Mükoloog Külli Kalamees-Pani sõnul tuleb ilmselt üldse üks väga hea seeneaasta.

"Vihma paistab tulevat ja kui see nüüd jätkub, siis septembri algus on ilmselt väga hea ja võib-olla varemgi. Lisaks kukeseentele on kindlasti juba ka teisi kukeseenelaadseid, näiteks must torbikseen juba kasvab, praegu on juba kivipuravik väljas, kasepuravik, kirju puravik ja võib veel sirmikuid näha. Suur sirmik on selline hitt siin juba teist nädalat," ütles ta.