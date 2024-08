Läti TV ja raadio ühendamisel loodetakse tugevdada eeskätt digisisu

Ühtne Läti avalik-õiguslik meedia alustab tööd 1. jaanuaril 2025.

Avalik-Õigusliku Elektroonilise Meedia Järelevalvenõukogule (SEPLP) nõukogu esimees Jānis Siksnis ütles LSM-ile, et suurimaid muudatusi oodatakse ühinemisel eeskätt veebis saadaolevas sisus, mitte aga televisiooni- ja raadiosaadetes.

Ka praegu tegutseb eraldi avalik-õiguslik portaal LSM, kuid televisioon ja raadio teevad ka ise oma veebikanaleid. Siksnis tõigi välja, et digiformaatide osas teevad LTV ja Läti Raadio töötajad sageli sama tööd, mistõttu on oluline need ressursid ja taristu kombineerida.

"Siin võiks rääkida lugejast – sellest, kes kasutab avaliku meedia sisu arvutis või telefonis. (...) Et need digiformaadid areneksid, sest just neid tarbitakse kõige rohkem. Olen täiesti kindel, et iga Läti kodanik võidab sellest, kui luuakse üks tugev [digisisu pakkuv] ettevõte," ütles Siksnis.

Samas jäävad LTV ja Läti Raadio uudistetoimetused tegutsema eraldi, et säilitada toimetuslik mitmekesisus. Samamoodi jäävad LTV ja Läti Raadio edasi tegutsema eraldi hoonetes.

Siksnis ütles, et järgmisel aastal on ühineval Läti avalik-õiguslikul meedial raha ka töötajate palkade tõstmiseks, kuid mitte kõigil töötajatel. Tema sõnul suurendati eelmisel aastal lõpuks ringhäälingu rahastust järgnevaks kolmeks aastaks, mistõttu lisarahastust ei küsita.