Pevkur suhtub Hiina põhjendustesse gaasitoru lõhkumise kohta skeptiliselt

Hiina tunnistas, et Hongkongi lipu all sõitev laev lõhkus oktoobris Eesti ja Soome gaasijuhtme Balticconnector, kuid tegu oli tormist tingitud õnnetusega. Prokuratuuri sõnul pole hiinlaste avaldust võimalik kriminaaljuurdluses tõendina kasutada ja tegelikult peaksid nad vastama Eesti poole õigusnõudele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljaande South China Morning Post andmetel viis Hiina hiljuti läbi sisejuurdluse, mille järgi lõhkus Hongkongi lipu all sõitev laev möödunud oktoobris Soome ja Eesti gaasijuhtme Balticconnector.

Artikli järgi jagati uurimise tulemusi ka Soome ja Eesti valitsusega, kuid peaminister Kristen Michal veel mingisugust ametlikku dokumenti näinud ei ole.

"Vaatame läbi selle, mida nad täpselt omaks võtavad. Ametlikku juurdlust juhib Soome pool, Soome keskkriminaalpolitsei. Lähipäevil ma olen ka Soomes, nii et kui on täiendavat infot, siis riigid uurimistasandil seda vahetavad ja praktiline tegevus on ju eeskätt selle korda tegemine ja küsimus, et kellele see arve selle eest antakse," rääkis Michal.

Kaitseminister Hanno Pevkur ei ole optimistlik, et Hiina võiks midagi hüvitada.

"Vaadates praktikale otsa on väga raske eeldada, et siin Hiina poole seisukoht võiks muutuda ja kui nemad jäävad oma seisukoha juurde, et tegemist on õnnetusega, siis küllap jäävad nad ka selle juurde, et nendel ei ole siin midagi kompenseerida," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul pole Hiina süütunnistus mingisugune üllatus ja tegelikult oldi siinpool algusest peale veendunud, et just selle laeva ankur Balticconnectori vigastuse tekitas. Pevkur kahtleb ka hiinlaste väites, et tegu oli suurest tormist tingitud õnnetusega.

"Hiina poole väide, et see oli õnnetus, on nende väide. Meie ülesanne on uurimine lõpule viia ja sellele vastus saada. Minu jaoks isiklikult muidugi on küll väga raske mõista, et kuidas üks laeva kapten saab nii pikalt mitte märgata seda, et sul ankur põhjas lohiseb, aga see on prokuratuuri ülesanne menetlus lõpuni viia," lausus Pevkur.

Prokuratuuri kinnitusel saab Eesti kriminaalmenetluses tõendina kasutada ainult õiguabitaotluse vastusena saadud dokumente. Seni pole hiinlased aga prokuratuuri õigusabitaotlusele vastanud.