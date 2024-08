Tallinna lillepoe omanik krooniti Singapuris lilleseade maailmameistriks

"Sellele kandideerisid maailma parimad floristid," lausus lilleseade maailmameister Ahti Lyra. "Meid oli kõigepealt alguses 18, aga kaks tükki tervislikel põhjustel otsustasid võistluspingest loobuda."

Kuigi floristiamet tundub maailma kõige stressivabam üldse, siis võistlused on võrreldavad pigem olümpiamängudega, kus parima tulemuse saavutamiseks loeb iga detail ning vormikõver peab õigesti ajastatud olema.

"Tuleb treenida, tuleb dieeti pidada, tuleb kontrollida oma vedelike sissevõtmist, et sel hetkel, kui võistlusaeg on, ei peaks tualetti minema," rääkis Lyra.

Kolme pika võistluspäeva jooksul tuli valmistada kuus tööd. Sellest kolme võistlustöö teemad olid ette teada ja nendeks valmistus Lyra Eestis poolteist kuud, kolm selgusid alles võistluste käigus.

"Näiteks viimane finaaliülesanne, me saime sellest teada alles siis, kui me olime reaalselt lava peal inimeste silmade all. Sul on suursaadikud laudades istumas, nautimas võrratut Singapuri kööki, ja sina pead higistama võistlusülesandega," lausus Lyra. "Iga võistlustöö pidi vastama teatud kriteeriumitele – ei ole sihuke, et teen midagi väikeste lilledega."

Keskmiselt jäid võistlustööde ette antud gabariidid suurusjärku kaks korda kaks meetrit.

Lyra ütles, et talle väga meeldis Singapuri võistluste filosoofia. "Nad keskendusid võistlejate koduriikidele. Esimese võistlustöö teema oligi "Minu kodu, minu riik".

Siiski, rukkililli ta oma taieses ei kasutanud. "Jah, rukkilill on üldse päris paljudes riikides invasiivne võõrliik," märkis Lyra.

"Leidsime mingeid toredaid kõrrelisi, mis on küll Hollandis kasvatatud, ja võililletupse, mis olid Jaapanis kasvatatud, aga suutsime luua sihukest eestimaist meeleolu eksootiliste taimedega," ütles Lyra.

Lyra tegi nii, et töö lõhnas suitsusauna järgi. "Ja kasutasin siis lehmasarvi lillevaasidena," lisas Lyra.

Ka ülejäänud võistlustööd õnnestus tal Eestiga siduda. Oma lemmikvooruks peab ta futuristlikku pruudikimpu. Ent tema leidis oma töö tuleviku hoopis Eesti pärimuskultuurist ehk minevikust.

"Siis ma mõtlesin, et meie jaanipäeva traditsioon, kus noored neiud korjavad endale põllu pealt erinevaid lilli ja seovad pärjaks ja panevad padja alla, et see kõlab väga tulevikku ennustavalt. Ja loomulikult kasutasin siis peenikesi katseklaase, et anda seda tulevikuefekti veel," rääkis Lyra.

Selleks, et nii kõrges mängus võidukas olla, peavad kõik voorud õnnestuma. Lyra tuligi iga tööga esikolmikusse. Eriti kõrgeid punkte sai ta just üllatusvoorudes.

"Aga mis mulle endale väga korda läks, oli see, et ma suutsin üllatustöödega imehästi hakkama saada ja need olid ka need, mis mulle võidu tõid," lausus Lyra.

"Ja minul on nagu siuke poekogemus, et klient tuleb poodi, ütleb, et tahaks kimpu ja see peaks siukestele-siukestele tingimustele vastama, see kogemus tuli mulle ka Singapuri võistlustel kindlasti kasuks," ütles Lyra.

Teises maailma otsas võistlemine pole odav lõbu. Riiklikke toetusi lilleseade maailmameistrivõistlustel osalemiseks olemas ei ole. Võistlustel osalemine käib oma rahakoti ja sponsorite toel.

"Kõike on võimalik kohapealt hankida. Hinnad on... röögatud! Kui siin võib öelda, et Eestis on lilled kallid või Soomes on lilled kallid, siis korrutage see number kolmega ja te saate Singapuri lillehinnad," rääkis ta.

Igaüks nii prestiižsele võistlusele end proovile panema ei pääse. Selleks peab olema juba rahvusvahelist tunnustust ette näidata. Näiteks 2017. aastal tuli Lyra floristide maailmameistrivõistlustel hõbedale. Nüüd siis kuld.