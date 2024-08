Petturid saatsid Omniva nime alt tuhandeid sõnumeid

Paljud inimesed said esmaspäeval Omnivalt sõnumi, mis ütles, et nende toode on vale aadressi tõttu lattu tagastatud. Tegelikult see tõele ei vastanud ja tegu oli petuskeemiga.

"See töötab lihtsalt – massiliselt saadetakse SMS-e inimestele ja pannakse kaasa link millele vajutades kõige pealt küsitakse andmeid inimeselt ja hiljem palutakse teha ka väike ülekanne, kuna pakk ei jõudnud kohale või mõni muu andmete uuendamise põhjendus," selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. "Inimene vaatab, et väike summa ja maksab ära, aga tegelikult edastab ta krediitkaardi andmed ja hiljem tehakse krediitkaart tühjaks."

Eriti usutavaks teki petusõnumi seekord asjaolu, et sõnum tuli Omniva enda nime alt – täpselt samasse kataloogi, kuhu eelnevalt on tulnud pakiteavitused.

"SMS-i saatmisel saab valida telefoninumbri või saatja nime ja praegusel juhul Omniva SMS-idega on saatja nimeks lisaks telefoninumbrile ka Omniva ja vastavalt sellele siis telefonid tõlgendavad või loevad sellest sõnumi saatjaks välja Omniva ja sellepärast kuvatakse seda ka seal sõnumirakenduses varasemalt saadetud Omniva sõnumite juures," rääkis Elisa infoturbejuht Mai Kraft.

Omniva nime alt on petusõnumeid see aasta saadetud juba kuus korda.

Inimestes võiks kahtlust äratada just sõnumisse lisatud link.

"Kindlasti tuleb vaadata seda linki, et kui seal lingis puudub omniva.ee aadress, siis on väga suure tõenäosusega tegu petusõnumiga. Teiseks tuleks kindlasti vaadata seda sisu, et kui küsitakse maksmist, siis Omniva pigem raha ei küsi," ütles Omniva innovatsiooni- ja tehnoloogiajuht Martti Kuldma.

"Pigem mida ettevõtted saavad teha, et jälgida sellist üldist hügieeni, et mitte panna näiteks sõnumitesse linke, et kliendid ei peaks hakkama eristama, kas see link, mis selles sõnumis on, viib sellele õigele teenusepakkuja lehele või siis petulehele," rääkis Elisa infoturbejuht Mai Kraft.

Teisipäeva pärastlõunaks olid sõnumites olnud lingid juba blokeeritud ja neid enam avada ei saanud, kuid politsei paneb inimestele südamele, et tuleb olla väga ettevaatlik.