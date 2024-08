Breton saatis ilma Brüsseli nõusolekuta Muskile hoiatuskirja

Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton tuletas Elon Muskile meelde, et tema juhitud platvorm X peab järgima EL-i reegleid vihakõne kohta ning ei välistanud ka meetmete rakendamist, et kaitsta eurooplasi väidetavalt kahjuliku sisu eest. Brüssel teatas seejärel, et Breton tegutses iseseisvalt ja ei rääkinud komisjoni nimel.

Breton pani oma hoiatuskirja teele esmaspäeval, mõni tund hiljem andis USA presidendiks kandideeriv Trump intervjuu miljardär Muskile.

Breton teatas, et kirjutab seoses hiljutiste sündmustega Suurbritannias ning seoses X-is kavandatava USA presidendikandidaadi intervjuuga. Trumpi nime kirjas otseselt ei mainitud.

Bretoni sõnul kaasneb suure auditooriumiga ka suurem vastutus ning tuletas Muskile meelde, et DSA (digiteenuste õigusakt) paneb platvormidele kohustuse kasutada tõhusaid meetmeid, et takistada sisu levikut, mis võib avaldada kahjulikku mõju avalikule julgeolekule.

Breton lubas, et tema ametkond on valvas kõikide tõendite osas, mis viitavad DSA rikkumisele ning seetõttu ei kõhkle nad ka ajutiste meetmete kasutusele võtmist, et kaitsta EL-i kodanikke tõsise kahju eest.

Bretoni kiri põhjustas kohe skandaali, paljud ameeriklased süüdistasid prantslast USA valimistesse sekkumises.

Bretoni kirja mõistis hukka ka X-i tegevjuht Linda Yaccarino. Tema sõnul on tegemist patroniseeriva kirjaga, mis annab mõista, et eurooplased pole ise võimelised oma järeldusi tegema.

Euroopa Komisjon lükkas seejärel teisipäeval tagasi väited, et Bretonil oli kirja saatmiseks olemas Ursula von der Leyeni luba, vahendas Financial Times.

"Kirja ajastus ja sõnastus polnud presidendi ega volinikega kooskõlastatud ega kokku lepitud," teatas komisjon.

Komisjon ise on uurinud X-i tegevust alates eelmisest aastast, mis on seotud väidetega, et platvormil ei jälgita 2022. aastal vastu võetud digiteenuste õigusakti (DSA) nõudeid.

Komisjon teatas teisipäeval, et uurimine on hetkel pooleli ja uurimise käigus võetakse arvesse ka X-i vastust seda tüüpi sisu haldamisel.

Musk samas ei lasknud end Bretoni kirjast üldse häirida ja saatis ta X-i postitatud meemi abil pikalt. Sõna võttis veel ka Trumpi kampaania pressiesindaja, kes ütles, et "EL peaks USA valimistesse sekkumise asemel tegelema oma asjadega."

EL-i ametnik ütles, et Breton sai Muski vastuse kätte, kuid ootas temalt formaalsemat vastust.