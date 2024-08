Kiirabi töö Tallinnas oli tugevalt häiritud

"Alates kella 14.00-st täna, teisipäeval, on kiirabi töö Tallinnas tugevalt häiritud, mis on tingitud Põhja-Eesti Regionaalhaigla vähenenud võimekusest patsiente kiirabilt vastu võtta," teatas Tallinna Kiirabi suhtekorraldaja Kristel Hallikas.

Hinnanguliselt on ligi kolmandik Tallinna linna teenindavatest kiirabibrigaadidest. jäänud järjekorda ootele.

Hallikase sõnul on teised Tallinna haiglad olukorra leevendamiseks küll appi tulnud, kuid probleemi ei ole õnnestunud veel lahendada.

Hallikas lisas, et kui tekib vajadus kutsuda kiirabi, tuleb arvestada pika ootejärjekorraga.

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas rääkis ERR-ile olukorrast.

"Kiirabi jaoks Tallinnas on olukord üsna murettekitav. Meil on 22 kiirabibrigaadi igapäevaselt lepingu järgselt Tallinna teenindamas ja nüüd kella kahest täna on pea kogu aeg kaheksa kiirabibrigaadi neist haigla ukse taga ootamas, patsiendiga koos, et haiglasse üle anda. Aga haigla ei võta neid vastu, mistõttu kiirabi ei saa ka haiglast ära tulla. Seetõttu teised väljakutsed peavad ootama," rääkis Adlas.

"Kiirabi ressurss on suhteliselt hõivatud Tallinnas kogu aeg – iga kuue minuti järel on meil järgmine väljakutse, aga nüüd kolmandik ressursist on meil nii-öelda maas, seisab haiglas järjekorras. Seetõttu väljakutsed venivad ja meie oleme seetõttu tugevalt häiritud," lisas Adlas.

Adlas ütles, et neil ei ole teada, mis olukorra põhjustas.

"Meil ei ole jah teadmist, mis põhjus on. Ma ei ole ka teadlik, millal see võiks leeveneda, nii et me praegu ei oska ka väga suuri plaane teha. Oleme informeerinud riigi terviseametit sellest ja ootame siis täiendavaid korraldusi," sõnas Adlas.

PERH-i erakorralise meditsiini keskuse juhataja Vassili Novaki sõnul on põhjuseks see, et teisipäeval on PERH-il tulnud ravida erakordselt palju raskeid traumasid.

"Täna oli erakordselt töine päev. Meie statistika näitab, et umbes üks kuni kaks raskema polütraumaga haiget saabuvad meil keskmiselt päevas. Täna oli neid kaheksa," sõnas Novak.

Samuti pidi haigla tegelema suurema hulga kiireloomuliste kardioloogiliste ja neuroloogiliste terviseriketega patsientidega.

Novak ütles, et sellise hulga haigete teenindamine nõudis väga palju ressurssi.

21.30 paiku teatas Novak, et tavaolukord on taastatud ja järjekorras kedagi ei ole.