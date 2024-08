PERH-i EMO-s pidid kiirabiautod taas järjekorras ootama

PERH-i erakorralise meditsiini keskuse juhataja Vassili Novak ütles ERR-ile, et EMO-s tekkis järjekord alates lõunast ning tippajal seisis järjekorras kuni kuus kiirabiautot ooteajaga kaks tundi.

"Täna oli suhteliselt raske päev. Oli suhteliselt palju raskeid haigeid, seekord oli eriti palju onkoloogilisi haigeid, kes vajasid suuremat arstiabi, lisaks mõned kardioloogilised ja neuroloogilised haiged, kellega tegelemine võttis samuti tavalisest rohkem aega," ütles Novak.

Praeguseks on Novaki sõnul olukord paranenud. "Hetkel on küll veel mõni auto ootejärjekorras, haigete voog on samas kahanenud. Ilmselt peagi taastub normaalne olukord," lausus ta.

Novak rõhutas, et järjekorras seistes ohtu kiirabi vajanud patsientidele ei ole. Tema sõnul valvemeeskond kontrollib olukorda ja jälgib situatsiooni, et kui saabuma peaks mõni kriitilises seisus patsient, siis suunatakse ta kiiresti intensiivraviosakonda.

Probleem tekib tema sõnul sellest, et see sama kiirabibrigaad ei ole järjekorras seistes saadaval järgmistele abivajajatele.

"Sellised olukorrad, kus kiirabi on selleks, et üle anda oma patsienti, sunnitud ootama isegi tunde, juhtuvad meil teatud regulaarsusega. Neid ennetada või täpselt teada saada, millal selline hetk tekib, ei ole võimalik," kommenteeris Novak.

Novak ütles, et kriitilise terviseprobleemi korral võivad inimesed jätkuvalt julgelt kiirabisse helistada ja abi kutsuda.

Mahuti lõhkemine ja keemialeke vastuvõtuvõimekusega seotud ei olnud

Täna veidi pärast kella kümmet hommikul lõhkes Põhja-Eesti Regionaalhaigla Y-korpuse keldrikorrusel mahuti. Selle tagajärjel tekkis keemialeke, mis on nüüdseks piiratud.

Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles ERR-ile, et pärast keemialeket käivitas Tallinna kiirabi lisabrigaadid.

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht Siim Palu teatas, et tööd, et lõhkenud mahutiga ruumis tünni sisu ümber pumbata ja leke absorbendiga katta, kestavad tõenäoliselt homme hommikuni.

"Keemiasukeldusvarustuses päästjatel õnnestus keemialeke lokaliseerida. Pärast mitu tundi kestnud absorbendiga katmist ja mahuti ümber pumpamist on suudetud leke piirata vaid lõhkenud mahutiga ruumi," sõnas Palu.

Palu märkis, et haiglas viibivaid patsiente olukord ei mõjuta.

Miks mahuti lõhkes, selgub edasise menetluse käigus. Keegi plahvatuse, tulekahju ega järgnenud keemialekke tagajärjel viga ei saanud.

Novak ütles, et keemialeke tekitas küll ärevust, aga otseselt EMO vastuvõtuvõimekusega seotud ei olnud. "Otseselt EMO patsientide voog selle sündmusega seotud ei olnud. Me loomulikult olime valmis, et kui midagi veel juhtub ja keegi saab veel kannatada, siis peab neid ka EMO-sse tooma. Kuna seda ei juthunud, siis otsest seost ei olnud," rääkis Novak.

Tallinna kiirabi töö oli tugevalt häiritud 13. augustil, kuna Põhja-Eesti regionaalhaiglas vähenes võimekus patsiente vastu võtta. 30 protsenti pealinna kiirabiressursist seisis siis PERH-i vähenenud vastuvõtuvõimekuse tõttu viis tundi paigal.