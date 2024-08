RKAS müüb endist maaeluministeeriumi hoonet pea kuue miljoni euro eest

Märtsis tuli hoone müüki alghinnaga 6,99 miljonit eurot, kuid huviliste puuduse tõttu langetas RKAS hinda miljoni euro võrra.

Mullu sügisel tegi Tallinna tolleaegne abilinnapea Tiit Terik (KE) ettepaneku rajada hoonesse põhikool, kus oleks õpikohti enam kui tuhandele õpilasele.

Teriku hinnangul oli hoone sobiv munitsipaalkooliks, kuna sinna on võimalik planeerida viie paralleeliga ehk pea 1200 õpilasega põhikool, ja selle asukoht tagaks lisaks Kesklinna lastele ka Kalaranna piirkonna laste vastuvõtu.

Büroohoone koosneb kahest hoonest, mis on omavahel ühendatud. Lai tänav 39 hoonel on kolm korrust kaubaliftiga ning Lai tänav 41 hoone on eritasandiline, kuni viie maapealse korruse ja liftiga.

Kinnistu suurus on 2532 ruutmeetrit ja hoonete suletud netopind on 6249 ruutmeetrit.

Ehitisregistri andmetel on hoone esmane kasutuselevõtu aasta 1869.