Tallinn tahab endisesse ministeeriumimajja rajada 1200 õpilasega põhikooli

"Tallinna linnale teadaolevalt kavandab ministeerium Lai tn 39/41 hoonest välja kolimist ning seoses sellega palume kaaluda ja anda nõusolek Eesti Vabariigi omandis ja ministeeriumi valitsemisel oleva kinnisasja tasuta Tallinna linnale võõrandamiseks riigivaraseaduse alusel," kirjutas Terik kirjas regionaalminister Madis Kallasele.

Teriku hinnangul on hoonel suur potentsiaal munitsipaalkoolina olukorras, kus Tallinna Kesklinna koolid ülerahvastatud. "Tallinna haridusamet on otsinud olukorrale lahendusi, näiteks on kavandatud täiendavaid õpperuume ajutiste moodullahenduste näol Tallinna Ühisgümnaasiumi juurde. Siiski on piirkonnas koolide laienemisvõimalused väga piiratud, mitmetel hoonetel on muinsuskaitselased piirangud ning linnale kuuluvaid hooneid või krunte, millel oleks potentsiaali linna haridusvõrku täiendada, pigem pole," selgitas Terik oma seisukohti.

Abilinnapea hinnangul on Laia tänava hoone sobiv munitsipaalkooliks, kuna sinna on võimalik planeerida viie paralleeliga ehk pea 1200 õpilasega põhikool, ja selle asukoht tagaks lisaks Kesklinna lastele ka Kalaranna piirkonna laste vastuvõtu.

Teriku sõnul on selles piirkonnas õppurite arv pidevalt kasvanud: kui 2015/2016 õppeaastal oli nende arv 9418, siis eelmisel aastal oli see juba 10 479.

Terik mainib kirjas ka hoone puudusi, milleks on sportimisvõimaluste piiratus. "Hoonesse ei ole võimalik planeerida spordisaali, küll aga tõenäoliselt väiksemaid võimlemis- või tantsusaale. Lähiümbrusesse jääb linnamüüri ümbritsev roheala, Rannavärava staadion ja Snelli staadion. Kasutusvõimalusi pakub ka siseõu. Väljakutseks on toitlustuse korraldamine ehk potentsiaalse söögisaali suurus, kuid ka siin leiab kindlasti lahendusi. Tallinna haridusamet on koostanud ka potentsiaalse ruumiprogrammi, mille realiseeritavust, ka muinsuskaitseliste piirangute osas, tuleb veel hinnata," kirjutas Terik.

Tallinna haridusameti andmetel on järgmise aasta sügisel Kesklinna piirkonnas esimesse klassi astujate arv ligi 100 võrra suurem kui sellel sügisel. Juba kehtestatud ja menetluses olevate detailplaneeringute alusel võib lisanduda piirkonda lähiaastatel üle 35 000 uue elaniku.